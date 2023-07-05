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Медведєв назвав варіанти закінчення війни: або переговори, або ядерний удар

"Українська правда"Середа, 5 липня 2023, 15:26
Медведєв назвав варіанти закінчення війни: або переговори, або ядерний удар
Скрін з відео в Telegram Медведєва

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову пригрозив використанням ядерної зброї у війні.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Взагалі всяка війна, навіть світова війна, може бути завершена дуже швидко. Або якщо підписано мирний договір, або якщо зробити те, що зробили американці в 1945 році, коли вони використали свою ядерну зброю і розбомбили два японських міста. Вони справді тоді згорнули військову кампанію. Ціна – життя майже 300 тисяч мирних громадян".

Деталі: У відповідь на західну критику щодо несучасності російської армії Медведєв впевнено заявив, що це брехня.

Водночас він запевнив росіян, що "якби США та їхні васали" перестали б постачати зброю Україні, то війна нібито закінчилася б протягом кількох місяців. Ба більше, він вважає, що вона може закінчитися за кілька днів, якщо Захід припинить постачати зброю просто зараз.

Теми: МедведєвРосіяядерна зброяпереговори
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