Медведєв назвав варіанти закінчення війни: або переговори, або ядерний удар

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову пригрозив використанням ядерної зброї у війні.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова: "Взагалі всяка війна, навіть світова війна, може бути завершена дуже швидко. Або якщо підписано мирний договір, або якщо зробити те, що зробили американці в 1945 році, коли вони використали свою ядерну зброю і розбомбили два японських міста. Вони справді тоді згорнули військову кампанію. Ціна – життя майже 300 тисяч мирних громадян".

Деталі: У відповідь на західну критику щодо несучасності російської армії Медведєв впевнено заявив, що це брехня.

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Водночас він запевнив росіян, що "якби США та їхні васали" перестали б постачати зброю Україні, то війна нібито закінчилася б протягом кількох місяців. Ба більше, він вважає, що вона може закінчитися за кілька днів, якщо Захід припинить постачати зброю просто зараз.