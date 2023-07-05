Угорщина прийняла російського міністра, хоче "тримати канали зв'язку відкритими"

У середу в Угорщину прибув міністр охорони здоров'я Росії, що стало рідкісним візитом члена російського уряду до країни-члена ЄС і НАТО, при цьому Будапешт заявив, що хоче тримати канали зв'язку відкритими.

Про візит російського посадовця повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда"

Міністр закордонних справ Петер Сійярто провів спільну пресконференцію в Будапешті з міністром охорони здоров'я Росії Михаілом Мурашком. За словами Сійярто, Угорщина хоче тримати "канали зв'язку відкритими" з Росією і продовжувати "розумну і прагматичну співпрацю".

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Він засудив війну в загальних рисах і закликав до мирних переговорів, але розкритикував поставки зброї в Україну і не став прямо звинувачувати Росію у вторгненні.

"Ми засуджуємо війну найрішучішим чином, але в той же час ми вважаємо, що поставки зброї продовжують війну", – сказав Сійярто. Він повторив, що Угорщина не буде надсилати зброю Україні.

Сійярто також заявив, що очікує, що російське агентство з ядерної енергетики "Росатом" побудує два нові реактори на угорській атомній електростанції "Пакш" до 2030 і 2031 років, як це було узгоджено в контракті 2014 року.

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Сійярто повторив, що Угорщина не підтримає виділення наступного траншу Європейського фонду миру, з якого ЄС допомагає Україні зброєю, доки Київ не виключить угорський OTP Bank зі списку "міжнародних спонсорів війни".

Мурашко заявив на брифінгу, що Москва буде підтримувати діяльність угорських компаній, присутніх в Росії. OTP і угорський виробник ліків Richter працюють в Росії.

"Ми будемо підтримувати роботу угорських компаній в Російській Федерації", – сказав Мурашко через перекладача. Щодо атомної електростанції, він сказав: "Пакш" – це проєкт, який ми реалізуємо разом, і обидві сторони зацікавлені в реалізації цього проєкту відповідно до угоди".

Угорщина під керівництвом націоналістичного прем'єр-міністра Віктора Орбана є єдиним членом ЄС і НАТО, яка досі підтримує тісні відносини з Москвою, після того, як Росія вторглася в Україну минулого року.

Угорщина все ще отримує більшу частину нафти і природного газу з Росії, заявляючи при цьому, що намагається диверсифікувати джерела постачання, навіть якщо решта країн ЄС значною мірою припинила російський імпорт.