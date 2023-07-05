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На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій

Валентина РоманенкоСереда, 5 липня 2023, 16:27
На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій
ілюстративне фото об’єднаного пресцентру СОУ таврійського напрямку

На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій.

Джерело: речник об’єднаного пресцентру СОУ таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у ТГ

Пряма мова Шершня: "На таврійському напрямку Сили оборони України системно вибивають ворога з позицій, продовжують просування вперед. Динаміка не змінилася, тиснемо в наступі, даємо відсіч в обороні, знищуємо особовий склад російських окупаційних військ, їхнє озброєння та бронетехніку.

За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку виконали понад 1550 вогневих завдань. Йдеться як про контрюбатарейну боротьбу так і про роботу по планових цілях, які були виявлені раніше".

Деталі: За словами Шершня, минулої доби втрати ворога в живій силі склали: 86 убитими та 162 пораненими.

Знову відзначилися українські підрозділи радіоелектронної боротьби, які минулої доби захопили дві повітряні цілі, а саме БПЛА "Орлан-10".

Було знищено 25 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Зокрема, 2 ББМ, 3 гармати Д-30, гармата 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", РЛС "Зоопарк" та автомобільна техніка.

Також було знищено 9 складів боєприпасів ворога.

Генерал Тарнавський оприлюднив також відповідне відео, додавши коментар "Маємо успіхи".

Теми: війна
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