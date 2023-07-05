Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій

Валентина РоманенкоСереда, 5 липня 2023, 16:27
На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій
ілюстративне фото об’єднаного пресцентру СОУ таврійського напрямку

На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій.

Джерело: речник об’єднаного пресцентру СОУ таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі національного телемарафону, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у ТГ

Пряма мова Шершня: "На таврійському напрямку Сили оборони України системно вибивають ворога з позицій, продовжують просування вперед. Динаміка не змінилася, тиснемо в наступі, даємо відсіч в обороні, знищуємо особовий склад російських окупаційних військ, їхнє озброєння та бронетехніку.

За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку виконали понад 1550 вогневих завдань. Йдеться як про контрюбатарейну боротьбу так і про роботу по планових цілях, які були виявлені раніше".

Реклама:

Деталі: За словами Шершня, минулої доби втрати ворога в живій силі склали: 86 убитими та 162 пораненими.

Знову відзначилися українські підрозділи радіоелектронної боротьби, які минулої доби захопили дві повітряні цілі, а саме БПЛА "Орлан-10".

Було знищено 25 одиниць озброєння та військової техніки противника.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, 2 ББМ, 3 гармати Д-30, гармата 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", РЛС "Зоопарк" та автомобільна техніка.

Також було знищено 9 складів боєприпасів ворога.

Генерал Тарнавський оприлюднив також відповідне відео, додавши коментар "Маємо успіхи".

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоНа Кримському мосту "впав" проліт

оновлено від 22:21Росіяни знову атакували Харків

Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду

У США кажуть про брак боєприпасів на власних арсеналах

фото, відеоСклад ракет росіян знищили вранці у Луганську – Стратком

Путін набрехав про касетні боєприпаси та контрнаступ ЗСУ

Усі новини...
війна
Шойгу заявив, що Путіну двічі на день доповідають про війну
Хабар за перетин кордону: підозра впала на нардепку-слугу
Блінкен: Союзники розуміють, чому США надають Україні касетні боєприпаси
Останні новини
08:11
Втрати окупантів перевалили за 238 тисяч вояк
07:55
оновлено від 06:25Роботу поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинено – росЗМІ
07:40
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною 2 "Шахеди" – ОВА
07:17
Мінтранс РФ стверджує, що опори Кримського мосту цілі
06:56
За минулу добу відбулося 28 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
05:40
Влада Краснодарського краю закликала росіян утрималися від поїздок через Кримський міст
04:55
фото, відеоНа Кримському мосту "впав" проліт
04:32
США заявили про готовність говорити з Північною Кореєю про її ядерну програму
03:42
Розслідування МКС є важливим кроком до справедливості для українських дітей – глава МЗС Німеччини
02:47
Лідери ЄС і Латинської Америки обговорять війну в Україні
Усі новини...
Реклама: