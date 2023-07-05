Кремль звільнив очільника головного рупора пропаганди

Генерального директора російського пропагандистського інформагентства "ТАСС" Сергія Михайлова звільнили з посади після більше 10 років керування.

Джерело: "ТАСС", "Ведомости", "СтратКом ЗСУ"

Деталі: Повідомляється, що Михайлов, під керівництвом якого рупор пропаганди виправдовував загарбницьку війну Росії проти України, пішов з посади за власним бажанням.

На його місце поставили колишнього прессекретаря виборчого штабу російського диктатора та автора пропагандистських фільмів "Путін" і "Крим. Шлях на Батьківщину" Андрія Кондрашова.

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Повідомляється, що з початком вторгнення Росії в Україну Кондрашов потрапив під санкції Канади та Євросоюзу.

"Ця зміна доводить, що в Кремлі визнали провал інформаційно-пропагандистської роботи. Очевидно, що російські очільники також невдоволені висвітленням бунту Пригожина", - прокоментували у Центрі стратегічних комунікацій.