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В Білорусі сина відомого опозиціонера Бабарика засудили до 8 років колонії

"Українська правда"Середа, 5 липня 2023, 17:01
В Білорусі сина відомого опозиціонера Бабарика засудили до 8 років колонії
Фото: Зеркало

Мінський обласний суд 5 липня призначили 8 років колонії посиленого режиму політв'язню Едуарду Бабарику, сину Віктора Бабарика, якого засудили у 2021 році.

Джерело: білоруське медіа "Зеркало", яке посилається на правозахисний центр "Весна".

Деталі: Суд визнав його винним в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі, легалізації коштів, отриманих злочинних шляхом та організації масових заворушень і розпалюванні ворожнечі.

Своєї провини Едуард не визнав. "Я не скоював жодного зі злочинів, у яких мене звинувачують. Слідством не було знайдено жодного доказу моєї провини", - сказав він раніше в суді.

Едуарда Бабарико - співзасновник уже неіснуючих краудфандингових платформ "Вулик" і MolaMola. У травні 2020 року він очолив передвиборчу кампанію свого батька. Їх затримали 18 червня того самого року. Едуард перебуває за ґратами понад три роки.

Передісторія:

  • У липні 2021 року білоруський суд засудив до 14 років позбавлення волі опозиціонера, колишнього голову правління "Белгазпромбанка" Віктора Бабарика.
  • Бабарико вважався головним суперником Олександра Лукашенка на президентських виборах у 2020 році, однак його не допустили до участі у виборах.
  • Силовики Білорусі назвали Бабарика, який оголосив про намір балотуватися у президенти, ватажком злочинної групи. Зранку того ж дня його разом із сином Едуардом затримали.
  • Після початку президентської кампанії Бабарика був поміщений в СІЗО. Йому пред'явили звинувачення у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і даванні хабаря.

Теми: Білорусьсуд
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