Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Білорусі сина відомого опозиціонера Бабарика засудили до 8 років колонії

"Українська правда"Середа, 5 липня 2023, 17:01
В Білорусі сина відомого опозиціонера Бабарика засудили до 8 років колонії
Фото: Зеркало

Мінський обласний суд 5 липня призначили 8 років колонії посиленого режиму політв'язню Едуарду Бабарику, сину Віктора Бабарика, якого засудили у 2021 році.

Джерело: білоруське медіа "Зеркало", яке посилається на правозахисний центр "Весна".

Деталі: Суд визнав його винним в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі, легалізації коштів, отриманих злочинних шляхом та організації масових заворушень і розпалюванні ворожнечі.

Своєї провини Едуард не визнав. "Я не скоював жодного зі злочинів, у яких мене звинувачують. Слідством не було знайдено жодного доказу моєї провини", - сказав він раніше в суді.

Реклама:

Едуарда Бабарико - співзасновник уже неіснуючих краудфандингових платформ "Вулик" і MolaMola. У травні 2020 року він очолив передвиборчу кампанію свого батька. Їх затримали 18 червня того самого року. Едуард перебуває за ґратами понад три роки.

Передісторія:

  • У липні 2021 року білоруський суд засудив до 14 років позбавлення волі опозиціонера, колишнього голову правління "Белгазпромбанка" Віктора Бабарика.
  • Бабарико вважався головним суперником Олександра Лукашенка на президентських виборах у 2020 році, однак його не допустили до участі у виборах.
  • Силовики Білорусі назвали Бабарика, який оголосив про намір балотуватися у президенти, ватажком злочинної групи. Зранку того ж дня його разом із сином Едуардом затримали.
  • Після початку президентської кампанії Бабарика був поміщений в СІЗО. Йому пред'явили звинувачення у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і даванні хабаря.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Білорусьсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоНа Кримському мосту "впав" проліт

оновлено від 22:21Росіяни знову атакували Харків

Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду

У США кажуть про брак боєприпасів на власних арсеналах

фото, відеоСклад ракет росіян знищили вранці у Луганську – Стратком

Путін набрехав про касетні боєприпаси та контрнаступ ЗСУ

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі помер відомий художник-політв'язень
У Білорусі заявили, що "вагнерівці" навчатимуть білорусів вести бої
Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі
Останні новини
08:11
Втрати окупантів перевалили за 238 тисяч вояк
07:55
оновлено від 06:25Роботу поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинено – росЗМІ
07:40
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною 2 "Шахеди" – ОВА
07:17
Мінтранс РФ стверджує, що опори Кримського мосту цілі
06:56
За минулу добу відбулося 28 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
05:40
Влада Краснодарського краю закликала росіян утрималися від поїздок через Кримський міст
04:55
фото, відеоНа Кримському мосту "впав" проліт
04:32
США заявили про готовність говорити з Північною Кореєю про її ядерну програму
03:42
Розслідування МКС є важливим кроком до справедливості для українських дітей – глава МЗС Німеччини
02:47
Лідери ЄС і Латинської Америки обговорять війну в Україні
Усі новини...
Реклама: