В Білорусі сина відомого опозиціонера Бабарика засудили до 8 років колонії

Мінський обласний суд 5 липня призначили 8 років колонії посиленого режиму політв'язню Едуарду Бабарику, сину Віктора Бабарика, якого засудили у 2021 році.

Джерело: білоруське медіа "Зеркало", яке посилається на правозахисний центр "Весна".

Деталі: Суд визнав його винним в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі, легалізації коштів, отриманих злочинних шляхом та організації масових заворушень і розпалюванні ворожнечі.

Своєї провини Едуард не визнав. "Я не скоював жодного зі злочинів, у яких мене звинувачують. Слідством не було знайдено жодного доказу моєї провини", - сказав він раніше в суді.

Едуарда Бабарико - співзасновник уже неіснуючих краудфандингових платформ "Вулик" і MolaMola. У травні 2020 року він очолив передвиборчу кампанію свого батька. Їх затримали 18 червня того самого року. Едуард перебуває за ґратами понад три роки.

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