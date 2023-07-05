Зловживання в системі "Шлях": прикордонники не пропустили майже 6,5 тисячі осіб у 2023 році

Від початку 2023 року прикордонники відмовили у пропуску майже 6,5 тисячі людей, які намагалися виїхати через "Шлях" як водії, 1300 з них - за червень місяць.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Прикордонники аналізуюють ситуацію стосовно виїзду водіїв транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень і відслідковують певні зловживання (зокрема безпідставне внесення до системи "Шлях" сторонніх осіб –ред.).

Зокрема, у визначений термін – протягом 60 діб – вчасно не повернулися 1,5% осіб, які цього року виїжджали з України за системою "Шлях".

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Більш ніж 150 особам, в тому числі 26-тьом – протягом червня місяця – оголосили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Наприклад, минулого місяця на Тернопільщині викрили ділка, який за грошову винагороду незаконно вніс в систему "Шлях" щонайменше кілька десятків чоловіків призовного віку. Організаор схеми використовував електронні цифрові підписі ФОПів, які здійснювали міжнародні перевезення.

Більшість зловживань фіксуються саме з боку ФОПів, яким, як і великим підприємствам-перевізникам надана можливість внесення осіб до системи "Шлях", кажуть у ДПСУ.

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Великі підприємства більше піклуються про свою репутацію, натомість окремі ФОПи зловживають наданими можливостями і за грошову винагороду, орієнтовно від 3 до 7 тис. доларів США, пропонують свої послуги із внесення даних про осіб до системи, зазначають прикордонники.

Правопорушення такого характеру спостерігаються у перевізників майже з усіх регіонів України, однак упродовж двох останніх місяців у "лідерах" залишаються Тернопільська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська та Рівненська області.

Дослівно: "Зважаючи на виявлені порушення, Держприкордонслужба продовжує посилені заходи, спрямовані на встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особами, які внесені до системи "Шлях".

Як результат, лише впродовж червня поточного року більш як 1300 особам було відмовлено у виїзді за межі України. Усі вони слідували як водії суб’єктів господарювання. А загалом, з початку цього року прикордонники відмовили у пропуску майже 6,5 тисячі осіб, які намагалися виїхати за кордон через систему "Шлях".

Прикордонне відомство України також продовжує надсилати листи-інформування до Укртрансбезпеки щодо виявлених правопорушень ліцензіатами, які вносили до системи "Шлях" інформацію про водіїв, які виїхали за межі України та у визначені законодавством терміни не повернулися в Україну. Лише впродовж червня 2023 року на підставі листів Держприкордонслужби двом десяткам ліцензіатів тимчасово припинено доступ до системи".