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У Болгарії підтвердили візит Зеленського, шкодують через витік інформації

"Європейська правда"Середа, 5 липня 2023, 17:31

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв у вівторок увечері підтвердив підготовку до візиту президента України Володимира Зеленського.

Про це він сказав у коментарі телеканалу TV1, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови Міноборони Болгарії, підготовка до візиту Зеленського "триває вже певний час" і була непублічною.

"Цей візит важливий для нас самих, мені шкода, що інформація просочилася. Я сподіваюся, що це не завадить приїзду українського президента", – додав Тагарєв.

За даними болгарських ЗМІ, президент України відвідає Болгарію в четвер на запрошення нового проєвропейського уряду.

Візит Зеленського відбудеться після того, як законодавці у парламенті останнього скликання відмовилися вислухати його звернення, в якому він хотів закликати Софію надати допомогу Україні.

Новий проєвропейський уряд Болгарії раніше підтвердив, що підтримує військову допомогу Україні.

Минулого тижня Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні, деталі якого не розкривають. А болгарський міністр оборони уже заявив, що Болгарія вже почала готувати наступний пакет військової допомоги.

Теми: БолгаріяЗеленський
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