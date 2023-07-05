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У Британії оцінили втрати РФ: 220 тисяч військових і понад 6200 одиниць бронетехніки

"Європейська правда"Середа, 5 липня 2023, 17:48

Втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну оцінюються в близько 220 тисяч убитими й пораненими.

Такі дані в середу озвучив молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі, повідомляє "Європейська правда".

"За нашими оцінками, з початку конфлікту були вбиті або поранені приблизно 220 тисяч російських військовослужбовців", – сказав Хіппі.

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Також, за словами представника Міноборони Британії, втрати Росії в бронетехніці становлять понад 6200 одиниць.

Це зокрема майже 2050 основних бойових танків, 80 літаків, 95 вертольотів, 250 безпілотних літальних апаратів, 12 військово-морських кораблів усіх класів і понад 1000 артилерійських систем усіх типів.

"Конкретна кількість убитих і поранених найманців "Вагнера" з кінця лютого 2023 року не відома, однак, найімовірніше, угруповання продовжувало нести важкі втрати до початку виведення своїх сил з району Попасної та Бахмута наприкінці травня 2023 року", – додав Хіппі.

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Як повідомлялось, згідно з опублікованими начебто документами американської розвідки, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну були вбиті або поранені 354 тисяч російських і українських військових.

Водночас лише з грудня по початок травня, коли тривала битва за Бахмут, втрати Росії, за оцінкою американської сторони, становили понад 100 тисяч, зокрема 20 тисяч убитими.

Теми: РосіявійнаВелика Британія
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