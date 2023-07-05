Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Британії оцінили втрати РФ: 220 тисяч військових і понад 6200 одиниць бронетехніки

"Європейська правда"Середа, 5 липня 2023, 17:48

Втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну оцінюються в близько 220 тисяч убитими й пораненими.

Такі дані в середу озвучив молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі, повідомляє "Європейська правда".

"За нашими оцінками, з початку конфлікту були вбиті або поранені приблизно 220 тисяч російських військовослужбовців", – сказав Хіппі.

Також, за словами представника Міноборони Британії, втрати Росії в бронетехніці становлять понад 6200 одиниць.

Реклама:

Це зокрема майже 2050 основних бойових танків, 80 літаків, 95 вертольотів, 250 безпілотних літальних апаратів, 12 військово-морських кораблів усіх класів і понад 1000 артилерійських систем усіх типів.

"Конкретна кількість убитих і поранених найманців "Вагнера" з кінця лютого 2023 року не відома, однак, найімовірніше, угруповання продовжувало нести важкі втрати до початку виведення своїх сил з району Попасної та Бахмута наприкінці травня 2023 року", – додав Хіппі.

Як повідомлялось, згідно з опублікованими начебто документами американської розвідки, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну були вбиті або поранені 354 тисяч російських і українських військових.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас лише з грудня по початок травня, коли тривала битва за Бахмут, втрати Росії, за оцінкою американської сторони, становили понад 100 тисяч, зокрема 20 тисяч убитими.

Теми: РосіявійнаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Кримський міст пошкодили СБУ і ВМС − джерела

оновлено від 22:21Росіяни знову атакували Харків

Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду

У США кажуть про брак боєприпасів на власних арсеналах

фото, відеоСклад ракет росіян знищили вранці у Луганську – Стратком

Путін набрехав про касетні боєприпаси та контрнаступ ЗСУ

Усі новини...
Росія
Росіяни концентрують основні зусилля на 5 напрямках, за добу 17 боєзіткнень – Генштаб
ФДМУ розпочинає продаж вилучених активів росіян: яку компанію приватизують першою
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Останні новини
08:52
У Норвегії Facebook і Instagram заборонили відстеження користувачів для реклами
08:28
фото, відео Кримський міст пошкодили СБУ і ВМС − джерела
08:18
Канада запустить нову програму постійного проживання для українських біженців
08:11
Втрати окупантів перевалили за 238 тисяч вояк
07:55
оновлено від 06:25Роботу поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинено – росЗМІ
07:40
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною 2 "Шахеди" – ОВА
07:17
Мінтранс РФ стверджує, що опори Кримського мосту цілі
06:56
За минулу добу відбулося 28 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
05:40
Влада Краснодарського краю закликала росіян утрималися від поїздок через Кримський міст
04:55
фото, відеоНа Кримському мосту "впав" проліт
Усі новини...
Реклама: