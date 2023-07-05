Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія почне підготовку українських льотчиків у серпні

"Європейська правда"Середа, 5 липня 2023, 18:01

Велика Британія розпочне свою програму підготовки українських льотчиків на західних винищувачах у серпні.

Про це в середу повідомив молодший міністр оборони Британії Джеймс Хіппі, передає "Європейська правда".

"У серпні Велика Британія розпочне базову підготовку до двадцяти українських льотчиків", – зазначив він.

Як відомо, Британія стала першою країною, що оголосила про наміри провести навчання для українських льотчиків на західних винищувачах. Ідеться про базові наземні навчання, після яких українські військові будуть готові до більш спеціалізованої підготовки з управління винищувачами F-16.

Реклама:

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, "одна з країн" обіцяла Україні розпочати навчання українців на винищувачах F-16 ще в червні, але через помилку в розрахунках цього не сталось.

Очікувалося, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

За даними видання Politico, передача Україні західних винищувачів F-16 може відбутися на початку 2024 року.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Велика Британіяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція

фото, відео Кримський міст пошкодили СБУ і ВМС − джерела

оновлено від 22:21Росіяни знову атакували Харків

Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду

У США кажуть про брак боєприпасів на власних арсеналах

фото, відеоСклад ракет росіян знищили вранці у Луганську – Стратком

Усі новини...
Велика Британія
Британський ветеран намагався прожити 60 днів на безлюдній скелі: його довелося рятувати
Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
Прем’єр Британії: "Законне місце" України – в НАТО
Останні новини
10:05
До буму штучного інтелекту про них знало небагато людей: як Nvidia виросла до трильйону
09:54
Точка неповернення. Чому українські біженці обирають життя в Європі
09:54
У Росії нестача засобів контрбатарейної боротьби − британська розвідка
09:35
Доходи Twitter від реклами скоротились майже вдвічі – Маск
09:30
фотоСенцов потрапив під обстріл на фронті
09:21
Захисники звільнили майже 18 кв.км території за минулий тиждень – Маляр 
09:10
РозслідуванняУся обласна рать. Як "слуги народу" корумпують медицину Київщини і чи причетний до цього Дубінський
09:03
фото В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
08:52
У Норвегії Facebook і Instagram заборонили відстеження користувачів для реклами
08:28
фото, відео Кримський міст пошкодили СБУ і ВМС − джерела
Усі новини...
Реклама: