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Британія почне підготовку українських льотчиків у серпні

"Європейська правда"Середа, 5 липня 2023, 18:01

Велика Британія розпочне свою програму підготовки українських льотчиків на західних винищувачах у серпні.

Про це в середу повідомив молодший міністр оборони Британії Джеймс Хіппі, передає "Європейська правда".

"У серпні Велика Британія розпочне базову підготовку до двадцяти українських льотчиків", – зазначив він.

Як відомо, Британія стала першою країною, що оголосила про наміри провести навчання для українських льотчиків на західних винищувачах. Ідеться про базові наземні навчання, після яких українські військові будуть готові до більш спеціалізованої підготовки з управління винищувачами F-16.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, "одна з країн" обіцяла Україні розпочати навчання українців на винищувачах F-16 ще в червні, але через помилку в розрахунках цього не сталось.

Очікувалося, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

За даними видання Politico, передача Україні західних винищувачів F-16 може відбутися на початку 2024 року.

Теми: Велика Британіяавіа
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