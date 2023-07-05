Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ

Президент США Джо Байден нібито заблокував кандидатуру міністра оборони Британії Бена Воллеса на посаду генсека НАТО через те, що Британія без згоди Вашингтона почала просувати ідею навчання українських пілотів на F-16.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".

Як відомо, Бен Воллес вважався одним із пріоритетних кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО у разі відставки Єнса Столтенберга. Проте неофіційно стало відомо, що Байден не підтримав його кандидатуру, хоча прем’єр Ріші Сунак лобіював таке рішення.

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Причиною позиції Байдена нібито стало те, що Британія почала активно просувати ідею навчання українських пілотів на винищувачах F-16 і формувати коаліцію з іншими союзниками у цьому питанні, не отримавши попередньо згоди США.

Видання зауважує, що Лондон вже не вперше зробив сміливий крок у питаннях зброї для України, сподіваючись таким чином підштовхнути США. Сама Британія не зможе надати Україні F-16, оскільки не має їх.

Нагадаємо, також ЗМІ стало відомо, що Байден найбільш прихильно ставиться до кандидатури чинної президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, каденція якої на цій посаді якраз закінчаться до того часу.

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок союзники офіційно продовжили мандат Єнса Столтенберга як генсека НАТО ще на рік, тому що не змогли погодити кандидатуру його наступника. Сам Столтенберг до останнього сподівався залишити посаду генсека, яку обіймає з осені 2014 року.

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