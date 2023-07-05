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Ворог зосередив свої зусилля на 4 напрямках на Сході – зведення

Олександр ШумілінСереда, 5 липня 2023, 19:13
Ворог зосередив свої зусилля на 4 напрямках на Сході – зведення
Фото: Генштаб

Протягом доби 5 липня російські окупанти завдали 48 авіаційних ударів та здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: В зведенні вказується, що противник надалі "зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках", де протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів.

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На Куп’янському напрямку противник не полишає спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. Українські тримають оборону, відбили усі атаки ворога.

На Лиманському напрямку противник, в ході ведення наступальних дій, намагався витіснити українські війська із займаних позицій в районі Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку українські захисники продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка. На Мар’їнському напрямку захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Теми: Генштабвійна
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