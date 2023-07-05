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Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи

Олександр ШумілінСереда, 5 липня 2023, 19:46
Окупанти повідомили про прильоти по адміністрації Волновахи
Фото окупантів

Російські ставленики заявили про удар по адміністрації окупованої ними Волновахи Донецької області.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує так званого "мера" Волновахи, Костянтина Зінченка, медіа окупантів "ДАН"  

Деталі: За словами Зінченка пошкоджено один із поверхів у лівому крилі будівлі.

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"Було два прильоти. Один у ліве крило будівлі, інший біля будівлі. Руйнування є. Зараз оцінюємо, наскільки серйозні. Інформації про постраждалих поки немає".

 
 

Теми: Донбас
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