Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
Середа, 5 липня 2023, 19:46
Російські ставленики заявили про удар по адміністрації окупованої ними Волновахи Донецької області.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує так званого "мера" Волновахи, Костянтина Зінченка, медіа окупантів "ДАН"
Деталі: За словами Зінченка пошкоджено один із поверхів у лівому крилі будівлі.
"Було два прильоти. Один у ліве крило будівлі, інший біля будівлі. Руйнування є. Зараз оцінюємо, наскільки серйозні. Інформації про постраждалих поки немає".
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