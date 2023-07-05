Україна має бути в НАТО якнайшвидше і без ПДЧ - заява західних експертів і дипломатів

46 авторитетних західних експертів, військових і дипломатів, серед яких колишній заступник держсекретаря США Стівен Біґен та спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, підписали листа напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі із закликом якнайшвидше надати Україні дорожню карту до членства в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico, де опублікований лист.

"У Вільнюсі Альянс повинен запустити дорожню карту, яка чітко вестиме до членства України в НАТО в найкоротші терміни. Як і у випадку з Фінляндією і Швецією, цей процес може відбуватися в обхід Плану дій щодо членства, зважаючи на тісну і постійну взаємодію між НАТО та Україною", – йдеться в листі.

Автори зазначають, що перебування України в сірій зоні невизначеності провокує російську агресію у той час, як Путін ще не відмовився від своєї мети встановити контроль над Україною.

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Підписанти листа закликали вжити заходи для того, щоб Україна виграла війну та відновила повний контроль над своїми міжнародно визнаними кордонами 1991 року, а також була повноправною частиною безпекових та економічних домовленостей, які з 1945 до 2014 року "зробили Європу континентом миру, процвітання і співробітництва".

"Трансатлантична спільнота може бути стабільною і безпечною лише тоді, коли Україна буде в безпеці. Вступ України до НАТО, виконання обіцянки, даної на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році, сприятиме досягненню цієї мети", – йдеться в листі.

Вони також зазначили, що глави держав і урядів НАТО повинні зробити недвозначну заяву про підтримку Альянсом України та прагнення Києва відновити суверенітет і територіальну цілісність у межах кордонів 1991 року.

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"Вони повинні також підкреслити свою готовність надати Україні зброю – в тому числі ракети великої дальності, такі як ATACMS, західні винищувачі й танки – в достатній кількості, щоб забезпечити перемогу на полі бою", – наголосили автори листа.

На їх переконання, це продемонструє беззаперечну відданість союзників перемозі України та надішле чіткий сигнал Москві, що її військова ситуація в Україні буде лише погіршуватися, чим довше триватиме конфлікт.

Підписанти вважають, що глави держав і урядів НАТО повинні доручити Раді НАТО на постійній сесії розробити рекомендації щодо термінів і модальностей процесу вступу України для ухвалення рішення на наступному саміті НАТО у Вашингтоні у 2024 році.

Для посилення безпеки України до її вступу в НАТО, зазначають автори листа, Альянс і Україна у Вільнюсі повинні створити партнерство у сфері стримування й оборони, в рамках якого союзники надаватимуть всю необхідну зброю, навчання, обладнання, розвідувальну та іншу підтримку, тоді як Україна продовжить здійснювати необхідні кроки для прискорення своєї інтеграції в Альянс та його командні структури.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.

За даними німецького видання FAZ, угода про гарантії безпеки для України може бути підписана до саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

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