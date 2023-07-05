Зеленський ввів санкції проти компаній Фрідмана та його партнерів

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 5 липня про застосування санкцій проти 18 компаній, пов'язаних із російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном.

Джерело: президент у Telegram, указ №371/2023 від 5 липня

Пряма мова Зеленського: "Новий санкційний крок нашої держави. Обмеження застосовані проти 18 юридичних осіб, які повʼязані з потенціалом держави-терориста. Підписав сьогодні відповідний указ".

Деталі: Президент підкреслив, що діяльність усіх фізичних та юридичних осіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну та міжнародний порядок, заснований на правилах, має бути заблокована.

Він також додав, що влада робить усе, щоб усі санкції були синхронізовані у максимальній кількості юрисдикцій.

Санкції введені на 10 років проти компаній, які пов'язані з Фрідманом, Авеном та Ханом: