Зеленський ввів санкції проти компаній Фрідмана та його партнерів

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 5 липня про застосування санкцій проти 18 компаній, пов'язаних із російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном.

Джерело: президент у Telegram, указ №371/2023 від 5 липня

Пряма мова Зеленського: "Новий санкційний крок нашої держави. Обмеження застосовані проти 18 юридичних осіб, які повʼязані з потенціалом держави-терориста. Підписав сьогодні відповідний указ".

Деталі: Президент підкреслив, що діяльність усіх фізичних та юридичних осіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну та міжнародний порядок, заснований на правилах, має бути заблокована.

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Він також додав, що влада робить усе, щоб усі санкції були синхронізовані у максимальній кількості юрисдикцій.

Санкції введені на 10 років проти компаній, які пов'язані з Фрідманом, Авеном та Ханом:

ЕйБіЕйч Холдингз СА (Велике Герцогство Люксембург, м. Люксембург);

ЕйБіЕйч Юкрейн Лімітед (Республіка Кіпр, м. Нікосія);

Альфастрахованіє Холдингз Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);

ЕйБіЕйч Файненшл Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);

Акціонерне товариство "АБ Холдинг" (Росія, Москва);

ТОВ "ЮНС-Холдинг" (Росія, Москва);

Акціонерне товариство "АльфаСтрахування" (Росія, Москва);

ТОВ "АС Фінанс" (Росія, Москва);

ТОВ "АС Холдинг" (Росія, Москва);

ТОВ "АльфаСтрахування – ОМС" (Росія, Москва);

ТОВ "АльфаСтрахування – Життя" (Росія, Москва);

Селін Лімітед (Seline Limited), Республіка Кіпр, м. Нікосія;

Маслін Холдингз Лімітед (Республіка Кіпр, м. Нікосія);

Фостар Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);

ІЕксТі Лтд (Кіпр, м. Лімасол);

Вівіга Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);

Фейрейкер Холдингз Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);

Альфа Кепітал Холдингз Лімітед (Британські Віргінські Острови, м. Род-Таун).