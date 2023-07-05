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Британія та Польща ухвалили угоду про партнерство у сфері оборони й зовнішньої політики

"Європейська правда"Середа, 5 липня 2023, 20:21

Міністри закордонних справ та оборони Великої Британії та Польщі у середу підписали двосторонній документ про партнерство до 2030 року, в якому обіцяють поглибити зовнішньополітичну, безпекову й оборонну співпрацю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Документ, підписаний міністрами Британії та Польщі, визначає спільні пріоритети обох країн із низки питань – від Білорусі до Китаю та співпраці в галузі обороноздатності.

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"Він підкреслює зобов'язання Великої Британії і Польщі спільно підтримувати стабільну міжнародну систему, яка захищає свободу, суверенітет і територіальну цілісність, відстоюючи права країн і держав на чесну торгівлю і визначення свого власного майбутнього", – прокоментували в британському уряді.

Угода про партнерство також передбачає співпрацю над розбудовою сил і засобів збройних сил обох країн, збільшення інтенсивності й частоти спільних навчань, посилення сил і засобів стримування й оборони НАТО.

На зустрічі перед підписанням міністри обговорили тісну співпрацю між Великою Британією і Польщею, підтримку України, а також оборону й безпеку Євроатлантичного регіону. Вони також обговорили пріоритети НАТО напередодні Вільнюського саміту.

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Оборонне партнерство Великої Британії та Польщі розпочалось ще до Другої світової війни. Нині в Польщі дислокуються кілька сотень британських військовослужбовців, танки Challenger 2 і системи протиповітряної оборони Sky Sabre.

У квітні прем'єр-міністр Британії оголосив про підписання з Польщею угоди на суму 1,9 мільярда фунтів стерлінгів для розгортання британської системи протиповітряної оборони, виробленої компанією MBDA, по всій Європі.

Теми: Велика БританіяПольща
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