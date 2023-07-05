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РФ хоче наростити авіасполучення з Грузією до майже 300 рейсів на тиждень

"Європейська правда"Середа, 5 липня 2023, 21:13

Росія готується збільшити кількість авіарейсів з різних міст до Грузії до майже 300 на тиждень.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Російське федеральне агенство повітряного транспорту опублікувало документ з дозволами на 284 рейси на тиждень між різними містами Росії та Грузії. Грузинська сторона поки не дала дозвіл на нові рейси. 

Найбільше дозволів видали авіакомпанії Red Wings, яка буде літати по сім разів на тиждень до Батумі, Тбілісі або Кутаїсі з більшості великих російських міст. 

Крім неї, польоти може почати авіакомпанія "Росія" та "Ямал". Одночасно компанії "Азимут" не дали подвоїти кількість рейсів Москва-Тбілісі

Досі прямі авіарейси між Грузією та Росією, відколи сполучення відновилось, виконували авіакоманія "Азимут", яка літає також в окупований Крим, та грузинська Georgian Airways.

Нагадаємо, у травні Росія зняла свою односторонню заборону на авіасполучення з Грузією, а 20 травня Georgian Airways здійснила перший за 4 роки прямий рейс до РФ. 

Правляча партія та уряд Грузії прихильно поставилися до відновлення авіасполучення з Росією, тоді як президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати Georgian Airways. 

У Грузії викликала резонанс різка відповідь компанії на протести обурених громадян під її офісом. 

1 липня Україна внесла Georgian Airways та її керівника у санкційний список за польоти до Росії. 

Вже після цього Georgian Airways запустила для росіян транзитні рейси з Москви до Ніцци через Тбілісі.

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Теми: РосіяГрузія
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