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НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували

Олександр ШумілінСереда, 5 липня 2023, 22:41
НАБУ обшукує слугу Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Фото: Слуга народу

Національне антикорупційне бюро викрило помічника народної депутатки від партії "Слуга народу" Людмили Марченко на отриманні хабара за внесення даних в систему "Шлях", що дає дозвіл на перетин кордону.

Джерело: повідомлення НАБУ, речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук в коментарі УП

Дослівно НАБУ: "НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему "Шлях", що фактично надає дозвіл на перетин кордону.

Наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину".

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Деталі: Джерела УП в правоохоронних органах підтвердили, що йдеться про помічника нардепки Марченко.

За даними слідства, група осіб систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему "Шлях" відомостей.

Попередньо справу кваліфікували за кількома статтями, пов’язаними з підкупом.

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото: НАБУ

Речниця фракції "Слуга народу" Палійчук повідомила, що "фракція вивчить усі факти й обставини цієї події і у разі наявності вини ухвалить рішення про виключення з фракції, як ми це робили уже багато разів".

Пряма мова Палійчук: "Інформацію стосовно помічниці Людмили Марченко дізналися зі ЗМІ. Наразі очікуємо офіційних повідомлень від правоохоронних органів.

Усе, що нам відомо станом на цю годину, - це те, що Людмила Марченко перебуває на восьмому місяці вагітності і готується до народження дитини".

Теми: Слуга народуНАБУ
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