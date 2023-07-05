Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав

Підсудний Ігор Гуменюк, який загинув у результаті вибуху у Шевченківському суді Києва 5 липня, почувався морально зламаним і просив відпустити його воювати, але навряд чи міг сам себе підірвати, заявив адвокат обвинуваченого.

Джерело: адвокат загиблого Олександр Свиридовський у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Свиридовського: "У мене є сумніви, що він сам себе підірвав. Його могли застрелили працівники КОРДу під час штурму. Тут важливо буде дослідити судово-медичну експертизу".

Деталі: Адвокат також додав, що 31 серпня було б 8 років, як Гуменюка утримували в СІЗО без вироку, тому, за його словами, "зрозуміло, що він морально зламаний".

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Свиридовський, який був присутній у засіданні 5 липня, додав, що був занепокоєний можливістю оголошення Гуменюку довічного ув'язнення.

Пряма мова адвоката: "Він неодноразово звертався з прохання піти воювати, захищати країну. Адже з початку АТО він 1,5 роки пробув у гарячих точках у складі батальйону "СІЧ" при тоді ще міліції. Потім відбулась ротація і йому пропонували роботу в охороні громадського порядку − тобто ганяти націоналістів, яким він і був. Він не захотів, звільнився і планував вступити до лав ЗСУ. Він пройшов революцію, гарячі точки, у нього був ПТСР, у нього все чорно-біле".

Деталі: Свиридовський додав, що Гуменюк у суді ще не надавав свідчення і не визнавав вину.

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Він також розповів, що засідання 5 липня почалось о 15:35. Цього дня розглядали докази. Потім було клопотання про продовження тримання Гуменюка під вартою − ще на 2 місяці.

Коли Свиридовський пішов отримувати рішення суду, то почув, за його словами, "удар".

"Штук 5 їх було з різною періодичністю. Ми не могли зрозуміти чи це вибухові пакети, чи удари металу об метал… Потім три вибухи, які вже схожі на вибухи гранати. Потім автоматна черга… Всіх вивели із будівлі суду", − розповів Свиридовський.

За версією правоохоронців, Гуменюк підірвав себе гранатою, а під час штурму були поранені двоє правоохоронців.

Для довідки: Ігоря Гуменюка обвинувачували у тому, що він кинув бойову гранату у нацгвардійців під будівлею ВР 31 серпня 2015 року під час заворушень через голосування щодо "особливого статусу" ОРДЛО.

У результаті загинуло четверо правоохоронців, 65 людей (за іншими даними близько 130) отримали поранення.

У справі є ще один фігурант − Сергій Крайняк. Його обвинувачують у співучасті в злочині. За даними слідства, Крайняк нібито створив димову стіну, щоб Гуменюк міг непомітно кинути гранату.

Суд відпустив Крайняка під домашній арешт. Наразі чоловік воює під Бахмутом.