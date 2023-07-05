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В окупованій Макіївці велика пожежа − горить нафтобаза

Ірина БалачукСереда, 5 липня 2023, 23:43
В окупованій Макіївці велика пожежа − горить нафтобаза
Пожежа на нафтобазі в тимчасово окупованій Макіївці. Фото ТАСС

Російські загарбники заявили про обстріл тимчасово окупованої Макіївки Донецької області, внаслідок чого спалахнула велика пожежа на нафтобазі.

Джерело: ресурс донецьких бойовиків "ДАН", російське пропагандистське видання ТАСС

Деталі: Окупанти заявили, що місто нібито обстріляли з реактивної артилерії. 

Унаслідок цього загорілася нафтобаза в Червоногвардійському районі.

 

Пишуть, що горять п'ять ємностей із паливом, стався розлив. Вогонь із палаючих ємностей перейшов на довколишні дерева.  

 

Про постраждалих окупанти не повідомляють. 

 

Увечері 5 липня російські Telegram-канали писали про вибухи у Макіївці і публікували фото диму. 

 
Фото ДАН

Передісторія:

Теми: МакіївкаДонецька областьпожежавибух
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