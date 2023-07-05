В окупованій Макіївці велика пожежа − горить нафтобаза

Пожежа на нафтобазі в тимчасово окупованій Макіївці. Фото ТАСС

Російські загарбники заявили про обстріл тимчасово окупованої Макіївки Донецької області, внаслідок чого спалахнула велика пожежа на нафтобазі.

Джерело: ресурс донецьких бойовиків "ДАН", російське пропагандистське видання ТАСС

Деталі: Окупанти заявили, що місто нібито обстріляли з реактивної артилерії.

Унаслідок цього загорілася нафтобаза в Червоногвардійському районі.

Пишуть, що горять п'ять ємностей із паливом, стався розлив. Вогонь із палаючих ємностей перейшов на довколишні дерева.

Про постраждалих окупанти не повідомляють.

Увечері 5 липня російські Telegram-канали писали про вибухи у Макіївці і публікували фото диму.

Фото ДАН

В окупованій Макіївці другий день поспіль пожежа, пишуть, що горить нафтобаза. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/J5cGbztEEt — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 5, 2023

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