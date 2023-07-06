Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через ракетну загрозу в Україні була оголошена повітряна тривога

Четвер, 6 липня 2023, 01:31
Через ракетну загрозу в Україні була оголошена повітряна тривога
фото: Getty Images

У столиці та майже в усіх областях України вночі 6 липня була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили, КМВА

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися після 1 години ночі.

Реклама:

Згодом вона охопила території південних, центральних, північних і сіхідних областей.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

У ПС додали: "Київська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська області - ракетна небезпека!"

ВІДЕО ДНЯ

Також ракетну небезпеку і загрозу ворожих БпЛА було оголошено в Харківській області.

У КМВА повідомили: "Увага! Ракетна небезпека для столиці! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр".

Пізніше ПС зазначили, що декілька ракет типу "Калібр" з Чорного моря прямують на північ.

Крім того, за повідомленнями, існує загроза ворожих БпЛА.

Оновлено: Після 2 години ночі повітряна тривога була оголошена і на заході України.

"Захід - ракетна небезпека!" - попередили Повітряні сили.

О 02:43 почали оголошувати відбої тривоги з північних і південних областей.

Згодом відбої були оголошені в центральних областях і Києві.

О 03:19 тривогу скасували й у західних областях.

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
повітряна тривога
Через ракетну небезпеку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
По всій Україні була повітряна тривога через запуск ворогом крилатих ракет
Група крилатих ракет рухалася Україною
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: