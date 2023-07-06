Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через ракетну загрозу в Україні була оголошена повітряна тривога

Четвер, 6 липня 2023, 01:31
Через ракетну загрозу в Україні була оголошена повітряна тривога
фото: Getty Images

У столиці та майже в усіх областях України вночі 6 липня була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили, КМВА

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися після 1 години ночі.

Згодом вона охопила території південних, центральних, північних і сіхідних областей.

Реклама:

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

У ПС додали: "Київська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська області - ракетна небезпека!"

Також ракетну небезпеку і загрозу ворожих БпЛА було оголошено в Харківській області.

ВІДЕО ДНЯ

У КМВА повідомили: "Увага! Ракетна небезпека для столиці! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр".

Пізніше ПС зазначили, що декілька ракет типу "Калібр" з Чорного моря прямують на північ.

Крім того, за повідомленнями, існує загроза ворожих БпЛА.

Оновлено: Після 2 години ночі повітряна тривога була оголошена і на заході України.

"Захід - ракетна небезпека!" - попередили Повітряні сили.

О 02:43 почали оголошувати відбої тривоги з північних і південних областей.

Згодом відбої були оголошені в центральних областях і Києві.

О 03:19 тривогу скасували й у західних областях.

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
повітряна тривога
По всій Україні вдруге за день оголосили повітряну тривогу: тривала пів години
По всій Україні оголошували тривогу: злітав МіГ
КМВА: У Києві тривога була пов’язана із загрозою ворожих ударних БпЛА
Останні новини
00:59
Повітряники попередили про загрозу застосування росіянами балістики і безпілотників
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Усі новини...
Реклама: