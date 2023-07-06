Через ракетну загрозу в Україні була оголошена повітряна тривога

У столиці та майже в усіх областях України вночі 6 липня була оголошена повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили, КМВА

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися після 1 години ночі.

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Згодом вона охопила території південних, центральних, північних і сіхідних областей.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

У ПС додали: "Київська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Сумська, Полтавська області - ракетна небезпека!"

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Також ракетну небезпеку і загрозу ворожих БпЛА було оголошено в Харківській області.

У КМВА повідомили: "Увага! Ракетна небезпека для столиці! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр".

Пізніше ПС зазначили, що декілька ракет типу "Калібр" з Чорного моря прямують на північ.

Крім того, за повідомленнями, існує загроза ворожих БпЛА.

Оновлено: Після 2 години ночі повітряна тривога була оголошена і на заході України.

"Захід - ракетна небезпека!" - попередили Повітряні сили.

О 02:43 почали оголошувати відбої тривоги з північних і південних областей.

Згодом відбої були оголошені в центральних областях і Києві.

О 03:19 тривогу скасували й у західних областях.