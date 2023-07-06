У Запорізькій області утворено 10 військових адміністрацій – указ
Четвер, 6 липня 2023, 03:30
Згідно з указом президента України Володимира Зеленського в Запорізькій області утворено 10 військових адміністрацій.
Джерело: указ президента
Деталі: Згідно з указом президента утворено:
- Веселівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Гуляйпільську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
- Костянтинівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Малинівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
- Мирненську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Новоуспенівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Олександрівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Федорівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
- Якимівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.
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