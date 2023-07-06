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У Запорізькій області утворено 10 військових адміністрацій – указ

Ольга Глущенко Четвер, 6 липня 2023, 03:30
У Запорізькій області утворено 10 військових адміністрацій – указ
Володимир Зеленський, ілюстративне фото: Офіс президента

Згідно з указом президента України Володимира Зеленського в Запорізькій області утворено 10 військових адміністрацій.

Джерело: указ президента

Деталі: Згідно з указом президента утворено:

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  • Веселівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Гуляйпільську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
  • Костянтинівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Малинівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
  • Мирненську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Новоуспенівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Олександрівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Федорівську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
  • Якимівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.

Теми: Запорізька областьЗеленськийвійна
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