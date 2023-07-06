Ворог обстрілював Сумщину некерованими ракетами, в ОВА повідомили про наслідки

Протягом минулого дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 279 вибухів.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Середино-Будська, Хотінська громади.

У Білопільській громаді були артобстріли – 45 вибухів та мінометні обстріли – 10 вибухів.

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По Краснопільській громаді здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР), 3 вибухи. Також зафіксовано артилерійські обстріли (23 вибухи) та мінометні обстріли (5 вибухів). Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено 10 легкових автомобілів, приватний житловий будинок.

По Зноб-Новгородській громаді ворог бив з артилерії (24 вибухи).

Есманська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів) та артобстріли (30 вибухів).

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По Великописарівській громаді ворог вдарив з мінометів (12 вибухів) та артилерії (11 вибухів).

По Хотінській громаді здійснено артилерійський обстріл (54 вибухи). Також був обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР), 6 вибухів.

Середино-Будська громада: здійснено гранатометний обстріл з АГС, 25 вибухів, унаслідок чого пошкоджено 2 приватних житлових будинки, приміщення продовольчого магазину, автомобіль і мопед.