Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія та Польща виступили за пришвидшений вступ України в НАТО

Ольга Глущенко Четвер, 6 липня 2023, 06:24
Британія та Польща виступили за пришвидшений вступ України в НАТО
ПРАПОР НАТО. ФОТО GETTY IMAGES

Міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Вони заявили, що процес вступу України до НАТО, ймовірно, буде прискорений через те, що українська армія вже має на озброєнні обладнання, надане альянсом.

Також міністри висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою, подібною до тієї, яку використовувала Фінляндія, коли вона приєдналася до альянсу на початку цього року.

"Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі", – заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після переговорів зі своїм британським колегою у Лондоні.

Клеверлі додав, що українські військові мають "великий досвід у використанні стандартного обладнання НАТО, доктрини НАТО і тактики НАТО", і це має скоротити час для приєднання до альянсу.

"Процес, за яким Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання, а Фінляндія, врешті-решт, уже приєдналася до НАТО, був скороченим, тому що ми визнали, що вони є високоздатними військовими державами.

І я думаю, що ми повинні поміркувати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде доречним для України. Але я думаю, що ми зобов’язані визнати, наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців", – сказав Клеверлі.

Нагадаємо: Міністри закордонних справ та оборони Великої Британії та Польщі у середу підписали двосторонній документ про партнерство до 2030 року, в якому обіцяють поглибити зовнішньополітичну, безпекову й оборонну співпрацю.

Теми: Велика БританіяПольщаНАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Велика Британія
Британський ветеран намагався прожити 60 днів на безлюдній скелі: його довелося рятувати
Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
Прем’єр Британії: "Законне місце" України – в НАТО
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: