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Британія та Польща виступили за пришвидшений вступ України в НАТО

Ольга Глущенко Четвер, 6 липня 2023, 06:24
Британія та Польща виступили за пришвидшений вступ України в НАТО
ПРАПОР НАТО. ФОТО GETTY IMAGES

Міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Джерело: Голос Америки

Деталі: Вони заявили, що процес вступу України до НАТО, ймовірно, буде прискорений через те, що українська армія вже має на озброєнні обладнання, надане альянсом.

Також міністри висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою, подібною до тієї, яку використовувала Фінляндія, коли вона приєдналася до альянсу на початку цього року.

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"Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі", – заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після переговорів зі своїм британським колегою у Лондоні.

Клеверлі додав, що українські військові мають "великий досвід у використанні стандартного обладнання НАТО, доктрини НАТО і тактики НАТО", і це має скоротити час для приєднання до альянсу.

"Процес, за яким Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання, а Фінляндія, врешті-решт, уже приєдналася до НАТО, був скороченим, тому що ми визнали, що вони є високоздатними військовими державами.

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І я думаю, що ми повинні поміркувати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде доречним для України. Але я думаю, що ми зобов’язані визнати, наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців", – сказав Клеверлі.

Нагадаємо: Міністри закордонних справ та оборони Великої Британії та Польщі у середу підписали двосторонній документ про партнерство до 2030 року, в якому обіцяють поглибити зовнішньополітичну, безпекову й оборонну співпрацю.

Теми: Велика БританіяПольщаНАТОУкраїна
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