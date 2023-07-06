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США цього тижня можуть схвалити передачу Україні касетних боєприпасів – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 07:48
США цього тижня можуть схвалити передачу Україні касетних боєприпасів – ЗМІ
ФОТО: GETTY IMAGES

США вже цього тижня можуть ухвалити рішення про передачу Україні касетних боєприпасів.

Як пише "Європейська правда", про це телеканалу CBS News розповіли неназвані американські посадовці.

За даними телеканалу, адміністрація США вже вивчає можливість схвалити давній запит України на постачання касетних боєприпасів, щоб таким чином допомогти задовольнити високий попит ЗСУ на боєприпаси в ході контрнаступу.

Як зазначив один із посадовців, один касетний боєприпас зазвичай викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси.

Конвенція про касетні боєприпаси набула чинності в 2010 році і забороняє використання, виробництво і зберігання касетних боєприпасів у 123 державах, які є її учасниками або підписантами, однак ні США, ні Росія і ні Україна не приєднались до цієї конвенції.

Телеканал підкреслює, що зараз на полі бою в Україні касетні боєприпаси застосовують як українські сили, так і російські окупанти.

Раніше ЗМІ повідомили, що США схиляються до надання Україні касетних боєприпасів, і оголосити про це можуть вже на початку липня.

Крім того, за даними ЗМІ, Сполучені Штати також наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.

Водночас голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі минулого тижня повідомляв, що рішення про надання такого озброєння ще не ухвалювали.

Теми: СШАдопомога Українізброя
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