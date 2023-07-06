Пентагон посилить захист секретних даних після витоку документів

Глава Пентагону Ллойд Остін завершив огляд висновків і рекомендацій щодо процедур безпеки, зокрема, щодо даних розвідки, який проводили після масштабного витоку секретних документів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу розповів неназваний високопосадовець Пентагону.

Він зазначив, що відомство не буде віддавати розпорядження радикально переглядати процедури безпеки.

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Але водночас у підсумках такої перевірки визначено низку сфер, де слід посилити захист інформації. Ці сфери включають покращення індивідуальної та колективної підзвітності, зокрема, щодо процесу опрацювання і зберігання розвідувальних даних, а також обміну інформацією.

У межах нових заходів будуть створені посади відповідальних за контроль за поводженням із цілком таємними даними, а також новий відділ із боротьби з внутрішніми погрозами. Крім того, планують установити системи виявлення електронних пристроїв у місцях зберігання і роботи із секретною документацією.

Нагадаємо, у квітні був заарештований військовослужбовець Національної гвардії США Джек Тейшейра, якого звинувачують у зливі секретних військових документів.

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Прокурори стверджують, що 21-річний хлопець передав секретні документи, в тому числі ті, що стосуються пересування військ у війні Росії проти України, групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord.

Тейшейру звинувачують у несанкціонованому утриманні й передачі інформації про національну оборону, а також у несанкціонованому вилученні секретної інформації та оборонних матеріалів, за що йому може загрожувати до 15 років ув’язнення.

"Злиті" документи містили надсекретну інформацію США про союзників і противників. Президент США Джо Байден розпорядився провести розслідування, щоб з'ясувати обставини інциденту.

У судових документах прокурори також заявили, що керівники Тейшейри двічі – у вересні й жовтні 2022 року – робили йому зауваження через поводження з секретною інформацією. Але це не призвело до обмеження йому доступу до неї.

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