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У НАТО розповіли про хід переговорів щодо гарантій безпеки до вступу України

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 10:58

Заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане розповів про те, що в НАТО тривають переговори щодо формулювання гарантій безпеки для України до набуття нею членства.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю Digi24.

"Ми працюватимемо над пакетом допомоги (Україні. – Ред.), і так, ми ведемо багатосторонні переговори щодо формулювання гарантій безпеки, які забезпечать узгодженість і передбачуваність до моменту набуття нею членства в НАТО", – зазначив Джоане.

За його словами, Україна чудово продемонструвала, як героїчно воює та добре використовує західну техніку, радикально відійшовши від пострадянських доктрин ведення війни.

Він також вказав на те, що сьогодні Україна "набагато тісніше пов'язана з нашим Альянсом і західним світом". Посадовець додав, що у Вільнюсі лідери НАТО "вийдуть на наступний рівень політичних відносин".

"Дискусії відбуваються. Зрозуміло, що президент Зеленський і Україна хочуть мати чіткий графік інтеграції. І коли умови будуть виконані, Україна має всі шанси з часом стати членом НАТО", – резюмував Джоане.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі разом зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау підтримали прискорений вступ України в НАТО.

Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують.

Читайте також едіторіал "Європейської правди" на цю тему: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього

Теми: НАТОУкраїна
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