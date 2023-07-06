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У НАТО розповіли про хід переговорів щодо гарантій безпеки до вступу України

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 10:58

Заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане розповів про те, що в НАТО тривають переговори щодо формулювання гарантій безпеки для України до набуття нею членства.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю Digi24.

"Ми працюватимемо над пакетом допомоги (Україні. – Ред.), і так, ми ведемо багатосторонні переговори щодо формулювання гарантій безпеки, які забезпечать узгодженість і передбачуваність до моменту набуття нею членства в НАТО", – зазначив Джоане.

За його словами, Україна чудово продемонструвала, як героїчно воює та добре використовує західну техніку, радикально відійшовши від пострадянських доктрин ведення війни.

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Він також вказав на те, що сьогодні Україна "набагато тісніше пов'язана з нашим Альянсом і західним світом". Посадовець додав, що у Вільнюсі лідери НАТО "вийдуть на наступний рівень політичних відносин".

"Дискусії відбуваються. Зрозуміло, що президент Зеленський і Україна хочуть мати чіткий графік інтеграції. І коли умови будуть виконані, Україна має всі шанси з часом стати членом НАТО", – резюмував Джоане.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі разом зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау підтримали прискорений вступ України в НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують.

Читайте також едіторіал "Європейської правди" на цю тему: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього

Теми: НАТОУкраїна
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