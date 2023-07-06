Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У столиці Болгарії посилили заходи безпеки в очікуванні візиту Зеленського

Четвер, 6 липня 2023, 11:29

У четвер, 6 липня, в столиці Болгарії Софії посилили заходи безпеки через очікуваний приїзд президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал bTV.

Візит Зеленського також підтвердив прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков.

За словами болгарського прем'єра, український президент прилетить на урядовому літаку.

"У програмі передбачено, що буде зустріч двох президентів", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи очікується зустріч Зеленського із проросійським президентом Болгарії Руменом Радевим.

У центрі столиці посилені заходи безпеки: навколо урядових будівель перебуває велика кількість правоохоронців.

 
bTV
 
bTV

Раніше інформація про візит Зеленського до Софії з'явилась у болгарських ЗМІ.

Напередодні міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв підтвердив підготовку візиту Зеленського і додав, що шкодує про витік інформації.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: