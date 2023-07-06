Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде

Ірина БалачукЧетвер, 6 липня 2023, 12:15
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Воїни ЗСУ. Фото ОП

Після війни Україна відмовиться від призову в нинішньому вигляді, сформує професійну армію і створить два компоненти резерву, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Джерело: заява глави уряду на нараді з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністрами Олексієм Резніковим, Ігорем Клименком, Олександром Камишіним та представниками ЗСУ щодо реформи безпеки та оборони "Український щит"  

Пряма мова Шмигаля: "Українська армія на полі бою довела, що є однією з найсильніших у світі. Так буде і після нашої перемоги. Першочергове завдання – це завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО. В усіх аспектах: від техніки та зброї до планування і аналізу.

Реклама:

Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями".

Деталі: Він також додав, що ще одним компонентом Нової української армії буде розвиток воєнно-промислового комплексу.

Шмигаль наголосив, що Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки і запускає нові програми та проєкти.

ВІДЕО ДНЯ

Прем’єр додав, що приватний бізнес також має стати повноцінним партнером держави у ВПК. Зокрема, він пообіцяв, що буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування.

Крім того, за словами очільника уряду, в Україні займатимуться військово-патріотичним вихованням та розбудовою системи національного спротиву.

"Ми будуємо нову країну, яка має бути безпечною та захищеною", − підсумував Шмигаль.

Теми: арміяЗбройні силиШмигаль реформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
армія
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: