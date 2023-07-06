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Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде

Ірина БалачукЧетвер, 6 липня 2023, 12:15
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Воїни ЗСУ. Фото ОП

Після війни Україна відмовиться від призову в нинішньому вигляді, сформує професійну армію і створить два компоненти резерву, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Джерело: заява глави уряду на нараді з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністрами Олексієм Резніковим, Ігорем Клименком, Олександром Камишіним та представниками ЗСУ щодо реформи безпеки та оборони "Український щит"  

Пряма мова Шмигаля: "Українська армія на полі бою довела, що є однією з найсильніших у світі. Так буде і після нашої перемоги. Першочергове завдання – це завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО. В усіх аспектах: від техніки та зброї до планування і аналізу.

Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями".

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Деталі: Він також додав, що ще одним компонентом Нової української армії буде розвиток воєнно-промислового комплексу.

Шмигаль наголосив, що Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки і запускає нові програми та проєкти.

Прем’єр додав, що приватний бізнес також має стати повноцінним партнером держави у ВПК. Зокрема, він пообіцяв, що буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування.

Крім того, за словами очільника уряду, в Україні займатимуться військово-патріотичним вихованням та розбудовою системи національного спротиву.

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"Ми будуємо нову країну, яка має бути безпечною та захищеною", − підсумував Шмигаль.

Теми: арміяЗбройні силиШмигаль реформи
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