Зеленський прибув до Болгарії

Президент України Володимир Зеленський у четвер прибув з візитом до Болгарії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними сайту flightradar24, болгарський урядовий літак Airbus A-319 вилетів із президентом України на борту з Кишинева об 11:06 і прибув до Софії після 12:04.

Президент Зеленський повідомив про своє прибуття до болгарської столиці у соцмережах.

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"Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами", – написав він у Twitter.

За словами президента, оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація "формули миру" будуть у центрі переговорів.

У четвер, 6 липня, в Софії посилили заходи безпеки через очікуваний приїзд Зеленського.

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Останній візит президента України до Болгарії відбувся 7 років тому, коли главою держави був Петро Порошенко.

Напередодні міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв підтвердив підготовку візиту Зеленського і додав, що шкодує про витік інформації у ЗМІ.