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Зеленський: Путіну передають тільки позитивну інформацію з фронту

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 6 липня 2023, 12:39
Зеленський: Путіну передають тільки позитивну інформацію з фронту
Володимир Зеленський, скрін з інтерв'ю cnn

Президент Володимир Зеленський вважає, що Володимиру Путіну повідомляють лише позитивну інформацію про події на фронті, тому той перебуває "не в повній інформаційній адекватності".

Джерело: Зеленський в інтерв’ю CNN

Пряма мова: "Я вважаю, що він повністю не контролює процеси (керування російською армією в Україні - ред.). Він командує керівниками, і вони бояться втратити посади. Але на середній, нижній ланках – він точно не контролює і не розуміє, що відбувається.

Іноді ми бачимо це чітко: він говорить про місця, які нібито під російським прапором, а вони повністю контролюються нами. 

Це свідчить про те, що він перебуває не в повному інформаційному розумінні та адекватності. Йому дають тільки позитивну інформацію. Погану він чути не хоче". 

Деталі: Зеленський додав, що автократичні лідери, особливо похилого віку, не хочуть отримувати погані емоції, навіть коли йдеться про фактичний стан справ. На його думку, командири підтримали Пригожина під час заколоту, бо той був "реально на полі бою" поруч із ними.

Теми: ЗеленськийПутінвійнапрезидент
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