На Таврійському напрямку є успіхи: захисники йдуть вперед, знищили більше 3 рот росіян

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку Сили оборони йдуть вперед, лише за добу знищили більше 3 рот російських загарбників.

Джерело: Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "На Таврійському напрямку триває просування Сил оборони вперед і звільнення наших територій. Воїни мають успіхи.

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Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1293 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот".

Деталі: За його словами, також було знищено 47 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 6 танків, 3 ББМ, 4 гармати Д-30, гармата 2С5 "Гіацинт-С", 4 БПЛА "Zala", БПЛА "Supercam", 2 самохідні артилерійські установки "Акація", гаубиця "Мста-С", комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М", зенітний ракетний комплекс "Бук", РЛС "Зоопарк", 2 станції РЕБ та автомобільна техніка.

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Крім того, оборонці знищили 5 складів боєприпасів ворога.