Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Таврійському напрямку є успіхи: захисники йдуть вперед, знищили більше 3 рот росіян

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 липня 2023, 13:43
На Таврійському напрямку є успіхи: захисники йдуть вперед, знищили більше 3 рот росіян
Фото: Getty Images

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що на Таврійському напрямку Сили оборони йдуть вперед, лише за добу знищили більше 3 рот російських загарбників.

Джерело: Тарнавський у Telegram

Пряма мова Тарнавського: "На Таврійському напрямку триває просування Сил оборони вперед і звільнення наших територій. Воїни мають успіхи.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1293 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот".

Реклама:

Деталі: За його словами, також було знищено 47 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 6 танків, 3 ББМ, 4 гармати Д-30, гармата 2С5 "Гіацинт-С", 4 БПЛА "Zala", БПЛА "Supercam", 2 самохідні артилерійські установки "Акація", гаубиця "Мста-С", комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М", зенітний ракетний комплекс  "Бук", РЛС "Зоопарк", 2 станції РЕБ та автомобільна техніка.

Крім того, оборонці знищили 5 складів боєприпасів ворога.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаконтрнаступЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
війна
Зеленський: НАТО дасть Україні безпеку, Україна зробить НАТО сильнішим
Група з 11 країн сформувала коаліцію для навчання українських пілотів на F-16
Росіяни концентрують основні зусилля на 5 напрямках, за добу 17 боєзіткнень – Генштаб
Останні новини
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
21:35
Медіагрупа Пригожина остаточно не закрита, а тролі продовжують активність – FT
Усі новини...
Реклама: