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В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 13:40

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія поліція арештувала сімох ймовірних членів терористичної організації "Ісламська держава".

Про це, як інформує "Європейська правда", повідомила Федеральна прокуратура міста Карлсруе.

Зазначається, що арештованими особами є громадяни Туркменістану, Киргизстану і Таджикистану, які в'їхали до Німеччини з України навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Правоохоронці вказали, що затримані "обґрунтовано підозрюються у створенні внутрішньої терористичної організації та участі в ній", адже нібито планували влаштувати "гучні атаки" в країні.

За даними слідчих, зловмисники контактували з членами регіонального відгалуження ІДІЛ "Ісламська держава Хорасанська провінція" та вже визначили цілі для здійснення нападу, хоча на момент арешту не мали конкретного плану.

Арешти в різних місцях землі провели Федеральне відомство кримінальної поліції спільно з Управлінням кримінальної поліції землі Північний Рейн-Вестфалія.

Повідомляється, що правоохоронці співпрацювали з Федеральним відомством із захисту конституції та владою Нідерландів, тому ще двох імовірних терористів затримали в Нідерландах.

У травні стало відомо, що по всій території Німеччини провели рейди проти можливих прихильників терористичної організації "Ісламська держава", за підсумками яких затримали сім осіб

Раніше в Грузії нещодавно повідомляли про затримання шістьох підозрюваних у зв’язках з ІДІЛ. 

Теми: НімеччинаУкраїнатероризм
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