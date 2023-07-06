Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 13:40

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія поліція арештувала сімох ймовірних членів терористичної організації "Ісламська держава".

Про це, як інформує "Європейська правда", повідомила Федеральна прокуратура міста Карлсруе.

Зазначається, що арештованими особами є громадяни Туркменістану, Киргизстану і Таджикистану, які в'їхали до Німеччини з України навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Правоохоронці вказали, що затримані "обґрунтовано підозрюються у створенні внутрішньої терористичної організації та участі в ній", адже нібито планували влаштувати "гучні атаки" в країні.

Реклама:

За даними слідчих, зловмисники контактували з членами регіонального відгалуження ІДІЛ "Ісламська держава Хорасанська провінція" та вже визначили цілі для здійснення нападу, хоча на момент арешту не мали конкретного плану.

Арешти в різних місцях землі провели Федеральне відомство кримінальної поліції спільно з Управлінням кримінальної поліції землі Північний Рейн-Вестфалія.

Повідомляється, що правоохоронці співпрацювали з Федеральним відомством із захисту конституції та владою Нідерландів, тому ще двох імовірних терористів затримали в Нідерландах.

ВІДЕО ДНЯ

У травні стало відомо, що по всій території Німеччини провели рейди проти можливих прихильників терористичної організації "Ісламська держава", за підсумками яких затримали сім осіб

Раніше в Грузії нещодавно повідомляли про затримання шістьох підозрюваних у зв’язках з ІДІЛ. 

Теми: НімеччинаУкраїнатероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus
Німеччина дає Україні в допомогу те, що зараз у пріоритеті – Пісторіус
Міноборони Німеччини: інвестиції підуть в Україну лише у складі НАТО, вступ має бути прискорений
Останні новини
00:17
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 2 роти – Тарнавський
23:43
На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через пожежу
23:31
доповненоУ Сумах пролунали звуки вибухів – ЗМІ
23:17
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
21:35
Медіагрупа Пригожина остаточно не закрита, а тролі продовжують активність – FT
Усі новини...
Реклама: