Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Вйськовослужбовець, адвокат та громадський діяч Масі Найєм вважає, що колишній президент Петро Порошенко має понести політичну відповідальність за поведінку своїх прихильників, які нерідко ображають у соцмережах військових.
Джерело: військовослужбовець, адвокат та громадський діяч Масі Найєм, який сам став об’єктом такого цькування, в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Ми зобов’язані поважати наших громадян, які обрали не ту політичну силу. Чи поважаю я тих, хто обрав Порошенка? Поважаю. Чи вони мають право на те (обирати Порошенка – УП)? Мають право. Це – плюралізм, який у нас закладений в Конституцію.
Але коли ці прихильники Порошенка стають агресивними і агресивно захищають свого лідера, порушуючи права інших, для мене вони скоти. Це – скот. Так не можна.
Дії Порошенка і його прихильників зараз продовжують підтверджувати мою тезу про те, що вони – найбільше зло (в українській політиці – УП). Як тільки це зміниться, я буду першим, хто проголосує за Порошенка. Змініть, будь ласка, своє ставлення до народу".
Деталі: На думку Найєма, Порошенко мав би звернутися до своїх прихильників та наголосити на тому, що ображати тих, хто не голосував за нього, неприпустимо.
Він також додав, що з таким самим осудом ставиться до агресивних прихильників Зеленського.
Передісторія:
- Восени 2022 року військовослужбовець та адвокат Масі Найєм став об’єктом засудження з боку прихильників Петра Порошенка, які в соцмережах бажали йому смерті та глузували над його пораненням.
- У подібній ситуації у червні 2023 року опинилась і наречена загиблого Да Вінчі – волонтерка та парамедик Аліна Михайлова.
- Сам Петро Порошенко тоді закликав "припинити срач". За словами експрезидента, "не менш важливою, ніж міць ЗСУ та допомога партнерів-союзників є внутрішня єдність", тому "розбиратися будемо після перемоги".