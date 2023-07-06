Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"

Вйськовослужбовець, адвокат та громадський діяч Масі Найєм вважає, що колишній президент Петро Порошенко має понести політичну відповідальність за поведінку своїх прихильників, які нерідко ображають у соцмережах військових.

Джерело: військовослужбовець, адвокат та громадський діяч Масі Найєм, який сам став об’єктом такого цькування, в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми зобов’язані поважати наших громадян, які обрали не ту політичну силу. Чи поважаю я тих, хто обрав Порошенка? Поважаю. Чи вони мають право на те (обирати Порошенка – УП)? Мають право. Це – плюралізм, який у нас закладений в Конституцію.

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Але коли ці прихильники Порошенка стають агресивними і агресивно захищають свого лідера, порушуючи права інших, для мене вони скоти. Це – скот. Так не можна.

Дії Порошенка і його прихильників зараз продовжують підтверджувати мою тезу про те, що вони – найбільше зло (в українській політиці – УП). Як тільки це зміниться, я буду першим, хто проголосує за Порошенка. Змініть, будь ласка, своє ставлення до народу".

Деталі: На думку Найєма, Порошенко мав би звернутися до своїх прихильників та наголосити на тому, що ображати тих, хто не голосував за нього, неприпустимо.

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Він також додав, що з таким самим осудом ставиться до агресивних прихильників Зеленського.

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