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Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"

Софія СередаЧетвер, 6 липня 2023, 13:56
Найєм про образи порохоботів в мережі: Порошенко має понести за це політичну відповідальність
Фото: УП

Вйськовослужбовець, адвокат та громадський діяч Масі Найєм вважає, що колишній президент Петро Порошенко має понести політичну відповідальність за поведінку своїх прихильників, які нерідко ображають у соцмережах військових. 

Джерело: військовослужбовець, адвокат та громадський діяч Масі Найєм, який сам став об’єктом такого цькування, в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми зобов’язані поважати наших громадян, які обрали не ту політичну силу. Чи поважаю я тих, хто обрав Порошенка? Поважаю. Чи вони мають право на те (обирати Порошенка – УП)? Мають право. Це – плюралізм, який у нас закладений в Конституцію.

Але коли ці прихильники Порошенка стають агресивними і агресивно захищають свого лідера, порушуючи права інших, для мене вони скоти. Це – скот. Так не можна. 

Дії Порошенка і його прихильників зараз продовжують підтверджувати мою тезу про те, що вони – найбільше зло (в українській політиці – УП). Як тільки це зміниться, я буду першим, хто проголосує за Порошенка. Змініть, будь ласка, своє ставлення до народу". 

Деталі: На думку Найєма, Порошенко мав би звернутися до своїх прихильників та наголосити на тому, що ображати тих, хто не голосував за нього, неприпустимо. 

Він також додав, що з таким самим осудом ставиться до агресивних прихильників Зеленського. 

Передісторія:

Теми: Порошенкоінтернет
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