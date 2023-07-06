Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції

Екоактивістка Грета Тунберг постане перед судом за звинуваченням у "непокорі поліції" під час акції протесту.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє шведська прокуратура.

Зазначається, що в червні разом з іншими протестувальниками активістка блокувала нафтові танкери у шведському порту Мальме та не підкорилася наказу поліції залишити місце події.

Як вказують правоохоронці, їй може загрожувати ув'язнення на пів року або штраф.

"Прокурор висунув звинувачення проти молодої жінки, яка 19 червня цього року брала участь у кліматичній демонстрації, яка, за словами обвинувачення, спричинила порушення руху транспорту в Мальме", – йдеться в повідомленні шведської прокуратури.

За інформацією BBC, Тунберг постане перед судом 24 липня разом з трьома іншими протестувальниками. За її словами, метою акції було "фізично зупинити інфраструктуру викопного палива".

15 червня Грета Тунберг доєдналась до мітингу проти екоциду в Україні, який організували українці у німецькому Бонні перед будівлею ООН.

Нагадаємо, 1 квітня у Римі затримали трьох активістів з ініціативи "Останнє покоління", які вилили у фонтан в центрі міста чорну рідину, що мала символізувати нафту.

У Швейцарії учасники ініціативи нещодавно блокували важливий тунель.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що кліматичні активісти угруповання "Останнє покоління" відповідальні за 580 кримінальних злочинів з початку минулого року.