Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції

Екоактивістка Грета Тунберг постане перед судом за звинуваченням у "непокорі поліції" під час акції протесту.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє шведська прокуратура.

Зазначається, що в червні разом з іншими протестувальниками активістка блокувала нафтові танкери у шведському порту Мальме та не підкорилася наказу поліції залишити місце події.

Як вказують правоохоронці, їй може загрожувати ув'язнення на пів року або штраф.

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"Прокурор висунув звинувачення проти молодої жінки, яка 19 червня цього року брала участь у кліматичній демонстрації, яка, за словами обвинувачення, спричинила порушення руху транспорту в Мальме", – йдеться в повідомленні шведської прокуратури.

За інформацією BBC, Тунберг постане перед судом 24 липня разом з трьома іншими протестувальниками. За її словами, метою акції було "фізично зупинити інфраструктуру викопного палива".

15 червня Грета Тунберг доєдналась до мітингу проти екоциду в Україні, який організували українці у німецькому Бонні перед будівлею ООН.

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Нагадаємо, 1 квітня у Римі затримали трьох активістів з ініціативи "Останнє покоління", які вилили у фонтан в центрі міста чорну рідину, що мала символізувати нафту.

У Швейцарії учасники ініціативи нещодавно блокували важливий тунель.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що кліматичні активісти угруповання "Останнє покоління" відповідальні за 580 кримінальних злочинів з початку минулого року.