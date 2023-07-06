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В України вже більше танків, ніж у Росії – Bloomberg

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 6 липня 2023, 14:46
В України вже більше танків, ніж у Росії – Bloomberg
Українські військові на Донеччині, Getty Images

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна лише збільшила свій танковий парк, натомість російський удвічі скоротився.

Джерело: Bloomberg із посиланням на німецький Інститут світової економіки в Кілі та моніторингову групу Oryx

Деталі: Як повідомляє Bloomberg, оновлена у четвер статистика бази даних "Ukraine Support Tracker" свідчить, що з початку війни союзники поставили в Україну 471 новий танк, і ще 286 мають прибути, хоча темпи надання нової допомоги сповільнилися.

Агентство врахувало статистику втраченої та захопленої техніки, яку фіксує Oryx, і виявило, що танковий парк України збільшився з початку вторгнення минулого року, тоді як російський – скоротився вдвічі. 

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Таким чином, наразі у розпорядженні України є близько 1,5 тисячі танків, Росії - 1,4 тисячі.

Bloomberg повідомляє, що дані щодо російських танків збігаються тими, які повідомив у вівторок начальник Генерального штабу Великої Британії Тоні Радакін.

Пряма мова Радакіна: "Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії… Минулого року вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила 2 500 танків і в кращому випадку може виробляти 200 танків на рік".

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Довідково: Агентство наголошує, що поточна оцінка базується на підтверджених даних про втрачену і захоплену техніку, а також зброю, відправлену в Україну. Дані щодо російського виробництва відсутні.

Більше деталей: За даними Oryx, яка фіксує лише втрати, щодо яких є фото- або відеодокази, 2 082 російські танки були знищені, пошкоджені, покинуті або захоплені з початку війни у 2022 році. Москва почала повномасштабну війну з 3417 танками, згідно з даними збірника світових арсеналів, що публікується Міжнародним інститутом стратегічних досліджень.

Водночас, як наголошує Bloomberg, існують значні труднощі зі збором інформації з відкритих джерел – особливо, коли йдеться про українські втрати, які менше зафіксовані. Немає також достовірних даних про кількість танків і артилерійських снарядів, які Росія виготовила або витягла з резерву з початку війни.

Оновлені дані Інституту Кіля за період з 25 лютого по 31 травня свідчать про те, що обіцянки щодо надання допомоги були значно меншими, ніж взимку. Військові зобов'язання за цей період склали 9 млрд євро (9,77 млрд дол. США).

Водночас частка військової допомоги зросла порівняно з фінансовими та гуманітарними зобов'язаннями. США і країни-члени Європейського Союзу найповільніше виконують свої зобов'язання з надання озброєнь, як йдеться у звіті: 286 з 757 танків і 177 з 556 155-мм і 152-мм гаубиць ще не прибули.

Агентство припускає, що ці затримки можуть зробити менш ефективними навіть деякі з вже доставлених танків, оскільки українські війська були змушені поспішати з підготовкою.

Теми: танкивійназброяРосія
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