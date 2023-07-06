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Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 14:52

Райффайзен Банк Інтернешнл (Raiffeisen Bank International) відкладає плани виходу з Росії, в той час як Австрія посилює свій захист давніх зв'язків з Москвою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на трьох осіб, знайомих з позицією банку. 

Райффайзен, найбільший із західних банків, що діє в Росії, мав намір виділити австрійську дочірню компанію в Росії в окрему компанію до осені 2023 року.

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Райффайзен Банк Інтернешнл ще не представив свій план наглядовим органам Європейського центрального банку (ЄЦБ), повідомили двоє людей, обізнаних з його відносинами з центральним банком, що робить виділення банку до вересня малоймовірним.

Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька чиновників, які спілкувалися з Reuters, заявили, що не бажають повністю розривати зв'язки з Росією, які тривали десятиліттями, вважаючи, що відносини все ще можна буде відновити.

Російська влада дала зрозуміти Райффайзену, який має близько 2600 корпоративних клієнтів, 4 мільйони місцевих власників рахунків і 10 000 співробітників, що вони хочуть, щоб банк залишився, оскільки він здійснює міжнародні платежі, сказав один із співрозмовників.

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Європейський центральний банк закликав Райффайзен Банк Інтернешнл не виплачувати дивіденди цього року через занепокоєння щодо Росії, сказав один із співрозмовників.

Банк також розглядає можливість продажу як альтернативу, щоб розблокувати до 4 мільярдів євро капіталу, пов'язаного з прибутковим російським підрозділом.

Однак невизначеність, викликана маршем групи Вагнера на Москву минулого місяця, ускладнить пошук покупця, оскільки ця подія сколихнула російські бізнес-еліти, сказало джерело.

Нагадаємо, навесні 2023 року стало відомо, що банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) після тиску австрійських інвесторів і Європейського центробанку заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу.

Теми: банкиРосіяАвстрія
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