Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою

Райффайзен Банк Інтернешнл (Raiffeisen Bank International) відкладає плани виходу з Росії, в той час як Австрія посилює свій захист давніх зв'язків з Москвою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на трьох осіб, знайомих з позицією банку.

Райффайзен, найбільший із західних банків, що діє в Росії, мав намір виділити австрійську дочірню компанію в Росії в окрему компанію до осені 2023 року.

Райффайзен Банк Інтернешнл ще не представив свій план наглядовим органам Європейського центрального банку (ЄЦБ), повідомили двоє людей, обізнаних з його відносинами з центральним банком, що робить виділення банку до вересня малоймовірним.

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Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька чиновників, які спілкувалися з Reuters, заявили, що не бажають повністю розривати зв'язки з Росією, які тривали десятиліттями, вважаючи, що відносини все ще можна буде відновити.

Російська влада дала зрозуміти Райффайзену, який має близько 2600 корпоративних клієнтів, 4 мільйони місцевих власників рахунків і 10 000 співробітників, що вони хочуть, щоб банк залишився, оскільки він здійснює міжнародні платежі, сказав один із співрозмовників.

Європейський центральний банк закликав Райффайзен Банк Інтернешнл не виплачувати дивіденди цього року через занепокоєння щодо Росії, сказав один із співрозмовників.

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Банк також розглядає можливість продажу як альтернативу, щоб розблокувати до 4 мільярдів євро капіталу, пов'язаного з прибутковим російським підрозділом.

Однак невизначеність, викликана маршем групи Вагнера на Москву минулого місяця, ускладнить пошук покупця, оскільки ця подія сколихнула російські бізнес-еліти, сказало джерело.

Нагадаємо, навесні 2023 року стало відомо, що банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) після тиску австрійських інвесторів і Європейського центробанку заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу.