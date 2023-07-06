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Зеленський перед самітом НАТО відвідає Туреччину – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 15:28

Президент України Володимир Зеленський напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відвідає Туреччину для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомило турецьке видання Sabah, пише "Європейська правда".

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня. 6 липня президент Зеленський перебуває з візитом у Болгарії.

За інформацією видання, Зеленський і Ердоган зустрінуться у Стамбулі.

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Візит відбудеться напередодні завершення дії "зернової угоди" 17 липня. 

Російська сторона погрожує після 17 липня припинити участь у "зерновій угоді", яка уможливлює експорт сільськогосподарської продукції з чорноморських портів України в умовах війни. 

Видання Financial Times тим часом повідомило, що ЄС розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку", аби зберегти "зернову угоду". 

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Цю пропозицію вже розкритикувала посол МЗС з особливих доручень Ольга Трофімцева.

Теми: ЗеленськийТуреччинаНАТО
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