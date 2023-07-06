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Україна повернула з російського полону ще 45 військових та 2 дітей

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 липня 2023, 15:50
Україна повернула з російського полону ще 45 військових та 2 дітей
фото ОП

6 липня Україна повернула із російського полону 45 військових та двох цивільних.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, ДПСУ, СБУ

Пряма мова Єрмака: "Нам вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних.

Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону".

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Деталі: За словами Єрмака, вдалося повернути оборонців Маріуполя та "Азовсталі". Є поранені воїни.

Також повернули військових із донецького, включно з Бахмутом, запорізького та харківського напрямків.

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Також додому повернулися незаконно вивезені до Росії українські діти - 6-річний Ренат та 10-річна Варвара.

 

Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року.

"Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення", – додав керівник ОП.

 

Російські ЗМІ повідомляють, що в РФ повернулися 45 осіб.

Теми: полоненівійна
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