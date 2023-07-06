Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ексчиновники США вели таємні переговори з близькими до Кремля росіянами щодо України – ЗМІ

Четвер, 6 липня 2023, 16:19
Ексчиновники США вели таємні переговори з близькими до Кремля росіянами щодо України – ЗМІ
Фото: Getty Images

Група колишніх високопосадовців з нацбезпеки США провела таємні переговори з близькими до Кремля відомими росіянами та головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, аби закласти основу для майбутніх переговорів щодо припинення війни в Україні.

Джерело: NBC News з посиланням на поінформовані джерела

Дослівно: "Метою переговорів було зберегти канали зв'язку з Росією відкритими, де це можливо, і визначити, де може бути місце для майбутніх переговорів, компромісів і дипломатії для припинення війни".

Реклама:

Деталі: За даними джерел, обговорення відбувалися з відома адміністрації президента США Джо Байдена, але не за її вказівкою. При цьому колишні чиновники, які брали участь у зустрічі з Лавровим, згодом проінформували Раду національної безпеки Білого дому про те, що відбулося.

Зокрема, Лавров кілька годин зустрічався з членами групи у квітні в Нью-Йорку. Як твердять джерела, у зустрічі брали участь колишній дипломат і президент Ради з міжнародних відносин, який залишає свій пост, Річард Хаас, експерт з питань Європи Чарльз Купчан, а також експерт з питань Росії Томас Грем.

На порядку денному цієї зустрічі були питання щодо долі утримуваних Росією територій, які Україна, можливо, не зможе звільнити, а також пошук дипломатичних рішень, прийнятних для обох сторін.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що у дискусіях так званої "дипломатії другого рівня" з американського боку брали участь деякі колишні чиновники Пентагону, в тому числі Мері Бет Лонг, колишня помічниця міністра оборони США з великим досвідом роботи в питаннях НАТО.

Як твердять джерела, щонайменше один колишній американський чиновник відвідав Росію для участі в дискусіях щодо війни в Україні.

З російської сторони, крім Лаврова, в дискусіях брали участь науковці, керівники великих аналітичних центрів і дослідницьких інститутів та інші представники російської зовнішньополітичної сфери, які, за словами співрозмовників, мають зв'язок з президентом РФ Володимиром Путіним або перебувають на постійному зв'язку з особами, які приймають рішення в Кремлі.

Співрозмовники NBC News відмовилися назвати російських учасників поіменно, посилаючись на побоювання за їхню безпеку.

Натомість в Офісі президента України заявили, що вони не коментуватимуть конкретні повідомлення, засновані на неназваних джерелах, але їхня загальна позиція залишається незмінною. "Наша позиція незмінна - доля України не може вирішуватися без України. Про це багато разів говорили і президент, і всі наші офіційні спікери. Не анонімно, а цілком конкретно і публічно", - підкреслили в ОП.

Теми: РосіяСШАУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: