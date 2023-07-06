РФ ударила по житловому будинку та магазину в Херсоні: є поранені

Внаслідок російського обстрілу Херсона 6 липня постраждали щонайменше троє людей.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Ворог вдарив по житловому будинку (в Херсоні - ред). Легкі поранення дістала 41-річна жінка, а 64-річного чоловіка шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості".

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Деталі: Також під російський обстріл потрапив продуктовий магазин. У 39-річної продавчині діагностували контузію, її життю нічого не загрожує.