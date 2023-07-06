Представники МАГАТЕ на Запорізькій АЕС як заручники – співробітник станції

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії перебувають на ЗАЕС, але обмежені в доступі і отримують інформацію лише від окупантів.

Джерело: співробітник ЗАЕС в інтерв’ю "Суспільному" на умовах анонімності

Деталі: За його словами, представники МАГАТЕ перебувають на станції і раз на місяць ротуються, якщо немає затягування ротації з точки зору пропуску.

Вони заїжджають через Василівку, а росіяни наполягають, що вони не можуть забезпечити там безпеку і відмовляють в проїзді.

Пряма мова: "Гроссі (гендиректор МАГАТЕ –ред.) вже двічі приїздив і основна причина його приїзду, на мою думку, це те, що він просто має одних людей забрати, а інших привезти.

МАГАТЕ на станції — це ті люди, які можуть транслювати інформацію у світ про те, що відбувається на станції. Мене чи вас не будуть слухати в ООН. А там має звучати голос і це голос МАГАТЕ. На них неможливо впливати прямо і казати, що їм говорити.

Інша справа — вони на станції як заручники. У них обмежені доступ та маршрути пересування. Інформацію їм надає російська сторона і вона ж формує думки про стан речей. Всі свої плани вони обговорюють з керівництвом станції, а на цих нарадах присутнє ФСБ".