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Росіяни укріплюються на ЗАЕС, наче готуються до бою – співробітник станції

Альона Мазуренко Четвер, 6 липня 2023, 17:25
Росіяни укріплюються на ЗАЕС, наче готуються до бою – співробітник станції
ФОТО: GETTY IMAGES

Один із співробітників окупованої Запорізької АЕС, який досі працює на станції, розповів на умовах анонімності, що російські військові продовжують нарощувати присутність на станції і укріплюються, наче готуються до бою. 

Джерело: співробітник, який досі працює на ЗАЕС, в інтерв'ю "Суспільному"

Пряма мова: "На покрівлях будівель, по периметру станції встановлюють вогневі позиції. Все ще триває їхня робота з укріплення й ознак того, що вони збираються звідси іти, поки що немає.

Раніше росіяни не були такі активні. Спочатку вони рили окопи навколо проммайданчика, ближче до міста. Я, як людина не військова, думаю, це було швидше для того, щоб чимось їх займати.

Зараз вони роблять це більш технологічно – встановлюють вогневі точки всередині приміщень станції й таке враження, ніби вони зібралися там воювати. Але можливо, це також повʼязано з тим, що їм немає чим зайнятися. Диверсію вони можуть організувати, завадити їм ніхто не зможе. Але як підготовка до диверсій це не виглядає, бо вони укріплюються ніби для бою".

Деталі: За словами співробітника ЗАЕС, поведінка росіян не змінилася: "Вони присутні на станції, живуть в технічних приміщеннях, зберігають тут багато зброї, техніка то зʼявляється, то зникає, багато вантажівок і що в них – невідомо".

Він додав, що ризик підриву чогось на станції існував з моменту захоплення: "Однак з точки зору загрози середовищу зараз ризики навіть нижчі, бо станція не працює. А пошкодити станцію вони могли що рік назад, що зараз".

Теми: ЗАЕСокупаціяРосія
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