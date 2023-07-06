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Україна може купити у Болгарії два російські ядерні реактори – WSJ

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 17:37

Україна близька до укладення угоди з Болгарією щодо купівлі двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання.

Про це, як передає "Європейська правда", стверджує The Wall Street Journal із посиланням на посадовців, які знайомі з ситуацією.

Зазначається, що згідно з угодою, переговори про яку ще тривають, болгарська державна енергетична компанія NEK продасть українській атомній держкомпанії "Енергоатом" обладнання з недобудованої АЕС "Белене" щонайменше за 600 млн євро.

За інформацією видання, оскільки Україні буде важко дозволити собі таку суму, один із варіантів, який обговорюється між болгарськими та американськими офіційними особами, полягає в тому, що США зроблять свій внесок у вигляді допомоги Україні.

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Повідомляється, що розглядається й інший варіант розрахунку, де Болгарія отримає міноритарну частку в українській Хмельницькій АЕС, де буде встановлено обладнання.

Болгарський парламент 6 липня ухвалив рішення, яке зобов'язує уряд провести переговори з Києвом щодо продажу заводу. З посиланням на неназваних посадовців WSJ стверджує, що угода, яка готувалася протягом декількох тижнів, трималася в таємниці, щоб запобігти спробам проросійських політиків у Болгарії її заблокувати.

Роботи на АЕС "Белене" зупинялися і перезапускалися кілька разів з 1980-х років. Західні уряди критикували проєкт через його технічну та комерційну недосконалість у зв'язку із залежністю від постачання російського палива. На ній встановлені гігаватні водно-водні реактори ВВЕР-1000. Точно такі реактори встановлені на двох енергоблоках Хмельницької АЕС, що введені в експлуатацію.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у четвер прибув з візитом до Болгарії.

Під час його візиту сторони підписали декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України.

Повідомлялося, що прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков запевнив, що Софія підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України та розуміє значення України для безпекової ситуації в Європі у майбутньому. 

Теми: БолгаріяУкраїнаенергетика
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