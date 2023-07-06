Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації

Колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус вважає, що Вашингтон повинен посилити тиск на Москву, яка нині постала перед низкою економічних і військових негараздів.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку Петреус висловив в інтерв’ю CNN.

За словами ексочільника ЦРУ, "Путін перебуває в дуже-дуже складній ситуації" з огляду на спробу заколоту групи Вагнера й економічні санкції, тому Сполучені Штати "повинні продовжувати закручувати гайки".

Петреус додав, що Росія "проливає багато крові на полі бою", а також зазнає значних втрат "в економіці, в тилу". "Все не так погано, як багато хто з нас сподівався. Проте проблеми в тилу в них є", – сказав він.

Серед іншого, генерал навів зростання дефіциту бюджету Росії, вихід із російського рику понад 1000 великих західних компаній, зокрема великих нафтовидобувних компаній, а також припинення значної частини торгівлі з Європою.

Також серйозною проблемою для путінського режиму є відплив умів. "Вони втратили сотні тисяч своїх найкращих і найрозумніших – тих, хто більше не хоче жити в країні, яка є світовим вигнанцем", – сказав Петреус.

Колишній директор ЦРУ закликав активніше протидіяти ухилянню Росії від санкцій, зокрема – мінімізувати шлях експорту технологій через треті країни.

"Це справжня гра в кішки-мишки. Вона вимагає величезної наполегливості і уваги до деталей… Ми повинні продовжувати дотримуватися цього – і я впевнений, що ми це зробимо", – підсумував він.

За даними американської сторони, експорт ключових мікрочипів та електроніки, необхідних Росії для військової промисловості, повернувся до рівня до 2022 року, оскільки Росія навчилась краще обходити запроваджені проти неї санкції.