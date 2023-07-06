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Парламент Болгарії підтримав членство України в НАТО після війни і "формулу миру"

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 18:20

Народні збори Болгарії в четвер, під час візиту Володимира Зеленського, проголосували за декларацію про підтримку членства України в Північноатлантичному Альянсі після завершення війни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БНТ.

За декларацію про підтримку членства України в Альянсі проголосували 157 болгарських депутатів, проти – 57, які представляють проросійські партії "Відродження" та Болгарську соціалістичну партію.

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У документі від Росії вимагають повністю і добровільно вийти з України для відновлення миру в Україні, негайно припинити ядерний шантаж і всі дії, що суперечать Статуту ООН.

Парламент Болгарії також підтримує "формулу миру" України, метою якої є досягнення тривалого і справедливого миру, та надання їй політичної, фінансової, гуманітарної, військової та технічної підтримки до повного відновлення суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів.

Болгарські парламентарі підтвердили повну підтримку політики відкритих дверей НАТО та висловили очікування, що уряд на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні цього року висловить підтримку членства України в НАТО, "щойно на її території буде відновлений мир".

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"Парламент підтримує початок процесу планування та ухвалення конкретних параметрів і часових рамок щодо членства України в Альянсі та розширення стратегічних відносин", – зазначається в декларації.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у четвер прибув з візитом до Болгарії. Лідери обох країн уклали спільну декларацію, яка стала 22-м документом, в якому йдеться про підтримку членства України в НАТО.

Як повідомлялося, Україна сформулювала два конкретні очікування від прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі – стосовно членства й гарантій безпеки – й до останнього наполягатиме на їхньому затвердженні.

Теми: БолгаріяНАТОУкраїнамир
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