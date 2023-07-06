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Росіяни скинули вибухівку біля пункту видачі гумдопомоги на Херсонщині: є поранена

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 липня 2023, 18:21
Росіяни скинули вибухівку біля пункту видачі гумдопомоги на Херсонщині: є поранена
фото прокуратури

Російські війська 6 липня вкотре обстріляли Херсонщину, є травмовані.

Джерело: прокуратура Херсонської області

Деталі: Внаслідок обстрілів населених пунктів у Херсонському районі постраждало щонайменше шість осіб.

Також у одному з сіл Новоолександрівської громади, поблизу пункту видачі гуманітарної допомоги, російські військові скинули вибухівку з безпілотника, поранення отримала місцева жителька.

Надвечір ворожі війська атакували село в Бериславському районі, було травмовано місцевого жителя. За попередніми даними, обстріл мирного поселення здійснювався керованими авіабомбами.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.

 
 

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Теми: Херсонська областьвійна
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