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Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина

Олена РощінаЧетвер, 6 липня 2023, 19:28
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Олександр Лукашенко, скриншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко переконує, що Києву варто домовитися з Москвою щодо територіальних претензій Росії та безпеки України, поки контрнаступ не позбавив його такої можливості. 

Джерело: Олександр Лукашенко на зустрічі з журналістами 6 липня, "Пул первого"

Пряма мова: "Сьогодні треба схаменутися, і поки на столі цілий пакет питань, щодо яких можна домовитися... завтра це вже буде неможливо". 

Деталі: Лукашенко провів паралель із Євгеном Пригожиним, якого нещодавно схиляв до домовленостей під час спроби заколоту.

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"Сьогодні, на даний момент, об 11:00 ми ще можемо з тобою розмовляти на тему "віддати Шойгу, Герасимова – не віддати, зустрітися з Путіним – не зустрітися", він же такі висував умови – але щойно загине хоч один мирний мешканець, із тобою вже ніхто розмовляти не буде, і навіть я, ти вже будеш терорист, який вбиває своїх людей", – сказав Лукашенко. 

Він додав, що пояснював Пригожину, що вже надвечір ситуація може змінитися – і з ним уже ніхто не буде говорити.

Пряма мова: "Точно так з Україною. Сьогодні з Україною можна розмовляти і досягати якихось мирних угод. Я маю на увазі не стільки Білорусь, скільки Росію. Вона буде розмовляти в силу тієї ситуації, яка складається – насамперед на фронті, і не тільки на фронті. 

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Після так званого "контрнаступу" ситуація зміниться. І чи захочуть із тобою розмовляти? Таку паралель я провів із Женею Пригожиним, коли в мене відбулася ця розмова. 

Але це ж справді так: сьогодні можемо говорити, домовлятися – завтра ніхто з тобою розмовляти не буде. Час дуже змінюється, війна йде. Шкода, що політики в Україні цього не бачать і не розуміють. 

Усе устаканимо потім! Сядемо, домовимося тощо. Усе – боюся це слово говорити – забудеться. Ну, візьміть із Німеччиною: яка була війна, 30 мільйонів людей загинуло – і що, ми вовком один на одного дивимося? Росія взагалі в обнімку з Німеччиною ходила до СВО: дешеві ресурси, енергоносії, нові покоління... і якось це зарубцювалося. Ми, звичайно, все пам'ятаємо... але ми рухалися назустріч один одному". 

Деталі: Лукашенко знову повторив російську пропаганду про "один народ" з українцями і закликав "зараз зупинитися", бо вже багато поганого зроблено, але "може бути гірше". 

На його думку, потрібно "сісти за стіл переговорів без попередніх умов – і там уже визначатися: території, безпека, майбутнє України, Росії та Білорусі". 

Лукашенко переконує, що Україна втратить свою боєздатність, намагаючись до 11 липня показати країнам НАТО результат контрнаступу, а Росія вистоїть і потім завдасть "контрудару", відріже Україну від Чорного моря і цінних територій – і "питання з державністю України буде вирішено".

Теми: переговориЛукашенкоПутінЗеленський
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