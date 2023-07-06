Ворог намагався витіснити ЗСУ із займаних позицій на лиманському напрямку – Генштаб

Ворог зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: Від початку доби 6 липня російські окупаційні війська завдали 41 авіаційного удару та здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Зокрема, російська армія обстрілювала мирні населені пункти Херсонської та Харківської областей.

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Противник зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. Продовжується переміщення на територію Росії підрозділів ЗС РФ, що проходили підготовку на полігонах Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

На куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону.

На лиманському напрямку протягом доби, за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі Білогорівки та Кармазинівки Луганської області, успіху не мав.

На бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники успішно відбили атаки противника в районах Іванівського та Білої Гори.

На авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Первомайського Донецької області.

На мар’їнському напрямку, під вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, зазначають у Генштабі.

В свою чергу авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби ворога.