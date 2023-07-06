Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 19:39
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Володимир Зеленський у Болгарії, фото Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Софії в четвер посперечався з головою Болгарії Руменом Радєвим щодо військової допомоги Україні, розкритикувавши останнього за проросійську позицію.

Суперечка обох президентів потрапила на телевізійну трансляцію, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Під час зустрічі української та болгарської делегацій Радєв говорив, що "немає військового вирішення" війни в Україні та "все більше і більше зброї не вирішить проблему". У відповідь Зеленський спитав, як би Болгарія діяла в разі повномасштабного вторгнення Росії.

Реклама:

"Ви б сказали: "Путін, будь ласка, захопи болгарську територію?" Ні, ви, як справжній президент, я впевнений, не допустите компромісу зі своєю незалежністю. Це ваше право не підтримувати допомогу Україні. Але я б дуже хотів, щоб ви мене правильно зрозуміли", – зазначив він.

Також український президент розкритикував Радєва за використання слова "конфлікт" замість війни й відкинув пропозиції про "дипломатичне врегулювання", пояснивши, що військова допомога Києву – кращий варіант, ніж допустити, щоб "війна прийшла до вас".

ВІДЕО ДНЯ

"Україна й НАТО повинні мати спільні цінності. Інакше не може бути. Ви не можете підтримувати Росію і підтримувати балансуючу позицію, тому що Росія хоче знищити НАТО, хоче знищити Європу і Європейський Союз. Це їхні цілі. Ви мене розумієте?" – підсумував Зеленський.

Болгарський президент, який, за описом Politico, протягом виступу Зеленського був "наляканий" і часто підглядав у нотатки, попросив продовжити зустріч без камер, заявивши, що має якусь "пропозицію".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у четвер прибув з візитом до Болгарії. Лідери обох країн уклали спільну декларацію, яка стала 22-м документом, в якому йдеться про підтримку членства України в НАТО.

Теми: ЗеленськийБолгаріявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: