Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Софії в четвер посперечався з головою Болгарії Руменом Радєвим щодо військової допомоги Україні, розкритикувавши останнього за проросійську позицію.

Суперечка обох президентів потрапила на телевізійну трансляцію, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Під час зустрічі української та болгарської делегацій Радєв говорив, що "немає військового вирішення" війни в Україні та "все більше і більше зброї не вирішить проблему". У відповідь Зеленський спитав, як би Болгарія діяла в разі повномасштабного вторгнення Росії.

Реклама:

"Ви б сказали: "Путін, будь ласка, захопи болгарську територію?" Ні, ви, як справжній президент, я впевнений, не допустите компромісу зі своєю незалежністю. Це ваше право не підтримувати допомогу Україні. Але я б дуже хотів, щоб ви мене правильно зрозуміли", – зазначив він.

Також український президент розкритикував Радєва за використання слова "конфлікт" замість війни й відкинув пропозиції про "дипломатичне врегулювання", пояснивши, що військова допомога Києву – кращий варіант, ніж допустити, щоб "війна прийшла до вас".

ВІДЕО ДНЯ

"Україна й НАТО повинні мати спільні цінності. Інакше не може бути. Ви не можете підтримувати Росію і підтримувати балансуючу позицію, тому що Росія хоче знищити НАТО, хоче знищити Європу і Європейський Союз. Це їхні цілі. Ви мене розумієте?" – підсумував Зеленський.

Болгарський президент, який, за описом Politico, протягом виступу Зеленського був "наляканий" і часто підглядав у нотатки, попросив продовжити зустріч без камер, заявивши, що має якусь "пропозицію".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у четвер прибув з візитом до Болгарії. Лідери обох країн уклали спільну декларацію, яка стала 22-м документом, в якому йдеться про підтримку членства України в НАТО.