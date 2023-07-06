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США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 6 липня 2023, 20:07

Адміністрація президента США Джо Байдена найближчим часом оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, в якому зокрема будуть і касетні снаряди.

Про це повідомили агенція Reuters і суспільний радіомовник США NPR, цитуючи джерела, пише "Європейська правда".

За даними NPR, новий пакет військової допомоги Україні може бути оголошений уже в четвер, тоді як, за даними Reuters, це станеться вже у п’ятницю.

Також ЗМІ не уточнюють, як саме надаватиметься новий пакет військової допомоги; найімовірніше, касетні снаряди нададуть із запасів армії США.

Про ухвалення рішення щодо цього типу озброєння ЗМІ повідомляли й раніше.

Касетні боєприпаси зазвичай випускають велику кількість дрібних елементів, які можуть уражати і вбивати цивільне населення. Також у цих боєприпасів порівно високий відсоток нерозривання, через що вони становлять небезпеку протягом багатьох років після завершення конфлікту.

У 2008 року понад 120 країн ухвалили договір про заборону виробництва, використання й накопичення касетних боєприпасів. Сполучені Штати, Росія та Україна відмовилися приєднатися до нього.

ЗМІ ще наприкінці 2022 року повідомляли, що Туреччина почала надсилати Україні касетні боєприпаси американської розробки після місяців благань Києва до адміністрації Байдена надати ці засоби. Українська сторона такі повідомлення заперечила.

Теми: СШАдопомога Україні
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